https://tr.sputniknews.com/20220421/evinin-elektrigi-kesilen-selvi-kilicdaroglu-zor-olmayacak-atlatacagiz-1055750505.html

Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız

Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Zor olmayacak. Atlatacağız... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T19:17+0300

2022-04-21T19:17+0300

2022-04-21T19:18+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

elektrik kesintisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/26/1032092615_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_71a480ecd164e35167fe3ecdaed36175.jpg

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11.21’de dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.Bu gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil” açıklamasını yapmıştı.Selvi Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde eve gelirken gazetecilerin “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Çok öyle zor olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde oturacağız. Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” karşılığını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi