https://tr.sputniknews.com/20220421/evinin-elektrigi-kesilen-selvi-kilicdaroglu-zor-olmayacak-atlatacagiz-1055750505.html
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Zor olmayacak. Atlatacağız... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T19:17+0300
2022-04-21T19:17+0300
2022-04-21T19:18+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/26/1032092615_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_71a480ecd164e35167fe3ecdaed36175.jpg
Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11.21’de dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.Bu gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil” açıklamasını yapmıştı.Selvi Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde eve gelirken gazetecilerin “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Çok öyle zor olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde oturacağız. Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” karşılığını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/26/1032092615_30:0:1170:855_1920x0_80_0_0_19943720bb672a16d7aa13f0fafdf3ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız
19:17 21.04.2022 (güncellendi: 19:18 21.04.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” dedi.
Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11.21’de dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.
Bu gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil” açıklamasını yapmıştı.
Selvi Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde eve gelirken gazetecilerin “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Çok öyle zor olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde oturacağız. Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” karşılığını verdi.