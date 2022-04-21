Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220421/evinin-elektrigi-kesilen-selvi-kilicdaroglu-zor-olmayacak-atlatacagiz-1055750505.html
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Zor olmayacak. Atlatacağız... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T19:17+0300
2022-04-21T19:18+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/26/1032092615_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_71a480ecd164e35167fe3ecdaed36175.jpg
Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11.21’de dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.Bu gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil” açıklamasını yapmıştı.Selvi Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde eve gelirken gazetecilerin “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Çok öyle zor olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde oturacağız. Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” karşılığını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/26/1032092615_30:0:1170:855_1920x0_80_0_0_19943720bb672a16d7aa13f0fafdf3ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi

Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız

19:17 21.04.2022 (güncellendi: 19:18 21.04.2022)
© AA / Murat Kaynak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA / Murat Kaynak
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” dedi.
Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11.21’de dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.

Bu gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil” açıklamasını yapmıştı.
Selvi Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde eve gelirken gazetecilerin “evde elektrikleriniz kesik ne yapacaksınız” sorusu üzerine, “Çok öyle zor olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde oturacağız. Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” karşılığını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat’ta bir video paylaşarak elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler
12:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала