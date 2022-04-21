https://tr.sputniknews.com/20220421/firincilarin-iftar-yemeginde-24-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1055727177.html
Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T04:45+0300
2022-04-21T04:45+0300
2022-04-21T04:45+0300
türkiye
karabük
safranbolu
fırın
iftar
gıda zehirlenmesi
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Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
karabük
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karabük, safranbolu, fırın, iftar, gıda zehirlenmesi
Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.
Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.
Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.
Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.