https://tr.sputniknews.com/20220421/firincilarin-iftar-yemeginde-24-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1055727177.html

Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T04:45+0300

2022-04-21T04:45+0300

2022-04-21T04:45+0300

türkiye

karabük

safranbolu

fırın

iftar

gıda zehirlenmesi

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Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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karabük, safranbolu, fırın, iftar, gıda zehirlenmesi