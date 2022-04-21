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https://tr.sputniknews.com/20220421/firincilarin-iftar-yemeginde-24-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastanelere-kaldirildi-1055727177.html
Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T04:45+0300
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türkiye
karabük
safranbolu
fırın
iftar
gıda zehirlenmesi
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Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
karabük
safranbolu
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karabük, safranbolu, fırın, iftar, gıda zehirlenmesi

Fırıncıların iftar yemeğinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

04:45 21.04.2022
© İHA / ERSİN TURAN - YASİN ERDEMKarabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© İHA / ERSİN TURAN - YASİN ERDEM
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu.
Safranbolu Belediyesi’nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.
Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medikar Hastanesine başvuran 24 kişi tedavi altına alındı.
Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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