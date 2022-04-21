https://tr.sputniknews.com/20220421/g7den-ukraynadaki-durum-nedeniyle-rusya-uzerindeki-baskiyi-artirma-karari-1055748758.html

G7’den Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırma kararı

G7’den Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırma kararı

G7 ülkelerin Washington’da yapılan dünkü toplantısından Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırma kararı çıktı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T17:42+0300

2022-04-21T17:42+0300

2022-04-21T17:40+0300

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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dün Washington’da yapılan toplantı sonrasında Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artıma kararı aldı.Tarafların ortak açıklamasında, “Koordineli baskımızı gerektiği sürece sürdürecek ve güçlendireceğiz, ayrıca diğer ülkeleri çabalarımızı desteklemeye davet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.G7’nin ortaklarıyla birlikte ‘bu savaşın Rusya için maliyetini artırmaya’ yönelik adımlar atmaya devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanması ve bu yaptırımları aşmaya yönelik her türlü girişimin önlenmesi için yakın işbirliğini sürdüreceği kaydedildi.G7 ayrıca daha önce Ukrayna’daki operasyonun durdurulmasını hükmeden BM Uluslararası Adalet Divanı’nın kararının da Rusya tarafından yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.Rusya ile finansal işlemlerin reddedilmesiAçıklamada, G7 ülkelerinin hükümetler arası düzeyde Rusya ile finansal işlemleri reddetme konusunda kararlı oldukları ve diğer ülkeleri ve uluslararası kurumları da aynı şekilde davranmaya çağırdıkları kaydedildi.Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası dahil olmak üzere uluslararası finansal kuruluşların Rusya’yı finanse etmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Rusya ve Belarus’un kaynaklarına erişimini askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.Rusya karşıtı yaptırımlarAçıklamada ayrıca G7 ülkelerinin Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların üçüncü ülkelere ve küresel ekonomiye verilen zararı en aza indirilecek şekilde oluşturulduğundan emin oldukları vurgulandı.Uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı forumların Rusya ile faaliyetlerini artık her zaman olduğu gibi yürütmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın bu hafta düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları dahil olmak üzere uluslararası forumlara katılmasından üzüntü duyulduğu kaydedildi.Enerji güvenliğiG7 ülkelerinin enerji güvenliğini güçlendirme ve istikrarlı enerji arzını sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedilen açıklamada, “Enerji güvenliğini güçlendirmeye ve istikrarlı ve kesintisiz enerji arzı sağlamaya yönelik çabalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.Toplantının katılımcıları ayrıca tüm G7 ülkelerinin ‘Rus enerji kaynaklarının ithalatını sınırlandırmak için somut önlemler aldığını’ vurguladı.

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