Gaziantep'e getirilen albino kaplan 'Kartopu'na şempanze anne

© AA Kaplan yavrusunu teslim aldıklarında genel durumunun iyi olmadığını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti: "Geldiğinde hem kilo kaybı vardı hem de bağırsaklarında sorun vardı. Biz kan örneklerini aldık, gerekli tahlilleri yaptıktan sonra kendisine el bebek gül bebek bakıyoruz. Anket yaptırdık, `kartopu` en çok oyu aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ismini açıkladı. Şimdi gayet mutlu, her geçen gün kilo almaya başladı. Bağırsakları düzeldi. Sabah ve akşam olmak üzere 500 mililitre laktozsuz, bıldırcın yumurtası ve vitaminlerle zenginleştirilmiş süt veriyoruz. Her yavru gibi Kartopu da sütü çok seviyor. Bunun yanında kendisini yavaş yavaş ete alıştırıyoruz. Tavuk etinden sabah ve akşam olmak üzere 250`şer gram yiyor. Şu anda genel durumu çok iyi, her gün kilo almaya devam ediyor. Kendisine bebek hassasiyetiyle bakıyoruz."