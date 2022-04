Gaziantep'e getirilen albino kaplan 'Kartopu'na şempanze anne

© AA Önceki yıllarda parkta doğan ve sevimliliğiyle parkın maskotu olan şempanze ‘Can’dan sonra şu anda en çok merak edilen hayvanın Kartopu olduğuna dikkati çeken Özsöyler, şunları kaydetti: "Şempanze Can bizim ilk maskotumuz. Aynı zamanda bizim elimizde büyüttüğümüz, birebir bakıcı arkadaşların evine götürdüğü, altını değiştirdiği, aynı şekilde biberonla beslediği, birlikte yatıp kalktıkları canlıydı. Can her gelen yavruya annelik, ablalık görevi yapıyor. Can`dan sonra en çok el bebek gül bebek beslediğimiz canlılardan biri de Kartopu. Can şimdi de Kartopu`na alışıyor, ona arkadaşlık, annelik yapıyor."