https://tr.sputniknews.com/20220421/gaziosmanpasada-tugva-binasinin-yaninda-patlama-1055731150.html

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde TÜGVA binasının yanında patlama meydana geldi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T10:02+0300

2022-04-21T10:02+0300

2022-04-21T10:02+0300

türkiye

türkiye gençlik vakfı (tügva)

gaziosmanpaşa

patlama

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Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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türkiye

gaziosmanpaşa

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türkiye gençlik vakfı (tügva), gaziosmanpaşa, patlama