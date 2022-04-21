https://tr.sputniknews.com/20220421/gaziosmanpasada-tugva-binasinin-yaninda-patlama-1055731150.html
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde TÜGVA binasının yanında patlama meydana geldi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:02+0300
2022-04-21T10:02+0300
2022-04-21T10:02+0300
türkiye
türkiye gençlik vakfı (tügva)
gaziosmanpaşa
patlama
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Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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türkiye gençlik vakfı (tügva), gaziosmanpaşa, patlama
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde TÜGVA binasının yanında patlama meydana geldi.
Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.