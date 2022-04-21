Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği

© IG/Gisela Shore NTV’nin aktardığına göre yavruyken barınaktan evlat edinilen Chihuahua cinsi köpek ile ilgili Shore, “Yaşlı bir çift ona bakamayacaklarını söylemiş. Ben de barınakta küçücük ten rengi bir Chihuahua ile karşılaştım. Adı Fıstık Ezmesi’ydi. Ben daha sonra TobyKeith olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı. Sahiplenmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından Shore, kendisinin, arkadaşlarının ve ailesinin TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olup olmadığını merak etmeye başladıklarını söyledi.