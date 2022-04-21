Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220421/guinness-duyurdu-dunyanin-yasayan-en-yasli-kopegi-1055738530.html
Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği
Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği
Guinness Dünya Rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeğini açıkladı. TobyKeith adlı Chihuahua cinsi bir köpek, 21 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:18+0300
2022-04-21T13:23+0300
multimedya
guinness rekorlar kitabı
köpek
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055737821_0:216:720:621_1920x0_80_0_0_f83d7f40a49522409f89420282555cfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055737821_0:148:720:688_1920x0_80_0_0_ae12c5d791443a8d26d4855c494ef126.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
guinness rekorlar kitabı, фото, köpek, yaşlı

Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği

13:18 21.04.2022 (güncellendi: 13:23 21.04.2022)
Abone olTelegram
Guinness Dünya Rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeğini açıkladı. TobyKeith adlı Chihuahua cinsi bir köpek, 21 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği oldu.
© IG/Gisela ShoreGuinness dünya rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeğini duyurdu. TobyKeith adlı Chihuahua cinsi köpek, 21 yıl 66 günlük yaşamıyla yaşayan en yaşlı köpek unvanını aldı. 16 Mart’taki başvuru tarihiyle kayda geçen köpek, 9 Şubat 2001’de dünyaya geldi.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye
1/5
© IG/Gisela Shore
Guinness dünya rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeğini duyurdu. TobyKeith adlı Chihuahua cinsi köpek, 21 yıl 66 günlük yaşamıyla yaşayan en yaşlı köpek unvanını aldı. 16 Mart’taki başvuru tarihiyle kayda geçen köpek, 9 Şubat 2001’de dünyaya geldi.
© IG/Gisela ShoreKöpeğin sahibi Gisela Shore, Guinness'e verdiği demeçte, "İnsanlar, yaşına göre ne kadar iyi göründüğüne inanamıyor" dedi.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye
2/5
© IG/Gisela Shore
Köpeğin sahibi Gisela Shore, Guinness'e verdiği demeçte, "İnsanlar, yaşına göre ne kadar iyi göründüğüne inanamıyor" dedi.
© IG/Gisela ShoreNTV’nin aktardığına göre yavruyken barınaktan evlat edinilen Chihuahua cinsi köpek ile ilgili Shore, “Yaşlı bir çift ona bakamayacaklarını söylemiş. Ben de barınakta küçücük ten rengi bir Chihuahua ile karşılaştım. Adı Fıstık Ezmesi’ydi. Ben daha sonra TobyKeith olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı. Sahiplenmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından Shore, kendisinin, arkadaşlarının ve ailesinin TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olup olmadığını merak etmeye başladıklarını söyledi.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye
3/5
© IG/Gisela Shore
NTV’nin aktardığına göre yavruyken barınaktan evlat edinilen Chihuahua cinsi köpek ile ilgili Shore, “Yaşlı bir çift ona bakamayacaklarını söylemiş. Ben de barınakta küçücük ten rengi bir Chihuahua ile karşılaştım. Adı Fıstık Ezmesi’ydi. Ben daha sonra TobyKeith olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı. Sahiplenmesinin üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından Shore, kendisinin, arkadaşlarının ve ailesinin TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olup olmadığını merak etmeye başladıklarını söyledi.
© IG/Gisela ShoreKöpeğin bir Chihuahua'nın ortalama yaşam beklentisini 12 ila 18 yıl aşması nedeniyle Guinness’e başvuran Gisela Shore, TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Shore, köpeğinin iyi yaşlanmasının sırlarını, genetik, sağlıklı beslenme ve sevgi dolu bir ev olduğunu belirtti.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye
4/5
© IG/Gisela Shore
Köpeğin bir Chihuahua'nın ortalama yaşam beklentisini 12 ila 18 yıl aşması nedeniyle Guinness’e başvuran Gisela Shore, TobyKeith'in yaşayan en yaşlı köpek olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Shore, köpeğinin iyi yaşlanmasının sırlarını, genetik, sağlıklı beslenme ve sevgi dolu bir ev olduğunu belirtti.
© IG/Gisela ShoreTobyKeith'in bir gününü özetleyen Gisela Shore, sabah yürüyüşü ile başladıklarını, ardından en sevdiği atıştırmalık olan bir dilim hindi yediğini bildirdi. Gün içerisinde birkaç kısa yürüyüşe daha çıkan Chihuahua cinsi köpek ile ilgili son olarak Shore, “Küçük oğlumun böyle bir dönüm noktasına ulaştığı düşüncesi harika, heyecanlandım" dedi. Guinness'e göre, kayıtlara geçen en yaşlı köpek ise 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralya sığır çobanı köpeğiydi.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye
5/5
© IG/Gisela Shore
TobyKeith'in bir gününü özetleyen Gisela Shore, sabah yürüyüşü ile başladıklarını, ardından en sevdiği atıştırmalık olan bir dilim hindi yediğini bildirdi. Gün içerisinde birkaç kısa yürüyüşe daha çıkan Chihuahua cinsi köpek ile ilgili son olarak Shore, “Küçük oğlumun böyle bir dönüm noktasına ulaştığı düşüncesi harika, heyecanlandım" dedi. Guinness'e göre, kayıtlara geçen en yaşlı köpek ise 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralya sığır çobanı köpeğiydi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала