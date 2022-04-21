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https://tr.sputniknews.com/20220421/hearde-iftira-davasi-acan-depp-her-seyimi-kaybettim-kulkedisi-iken-quasimodo-oldum-1055736618.html
Heard'e iftira davası açan Depp: Her şeyimi kaybettim, Külkedisi iken Quasimodo oldum
Heard'e iftira davası açan Depp: Her şeyimi kaybettim, Külkedisi iken Quasimodo oldum
Eski eşi aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilme umuduyla bir kez daha iftira davası açan Johnny Depp, tanık... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:13+0300
2022-04-21T16:13+0300
yaşam
johnny depp
amber heard
dava
ifade
şiddet
istismar
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Mahkeme salonunda 7 kişilik jüriye hitap ederken iddialarını tiyatro oynuyormuşçasına hareketlerle gösteren Johnny Depp, Amber Heard'ün kendisini ilişkileri boyunca tokat, tekme, kafa atarak ve saçından yerde sürükleyerek istismar ettiğine dair kamuoyu önünde suçlamasını ilk duyduğunda tam bir şok yaşadığını dile getirdi.'Quasimodo olmayı hak etmedim'"Hiçbir şekilde Heard'a vurma noktasına gelmedim ve hayatımda hiçbir kadına vurmadım" vurgusunu yapan Depp, suçlamalar yüzünden kariyeri ve itibarının mahvolduğunu belirterek "Tabiri caizse, bir gün Külkedisi iken sonra 0.6 saniye içinde Quasimodo olmanız çok garip. Ve ben bunu hak etmedim" dedi. '2015'te evlenmelerinden kısa süre sonra Heard ile ilişkisinin bozulduğunu, birdenbire ne yapsa Heard tarafından yanlış bulunmaya başladığını, Heard'un sözlü saldırı yaylım ateşi ve bitmeyen hakaretler geçidine maruz kaldığını, öfkesinden kaçmak için sık sık başka bir odaya sığındığını' anlatan aktör, şunları söyledi: "Gidip kendimi banyoya kilitlerdim. Tartışmak için kalırsam, sonunda bunun şiddete dönüşeceğinden emindim. Öfkesinden saldırırdı, bir tokatla, bir itmeyle başlayabilirdi, kafama bir televizyon kumandası, yüzüme bir kadeh şarap fırlatmakla başlayabilirdi."Depp'in Heard'ün kendisine votka şişesi dahil çeşitli cisimler fırlattığı, bu yüzden parmağının kesildiğini anlatması, ifadesinin en dramatik yönünü oluşturdu. Avustralya'da Karayip Korsanları'nın beşinci filminin çekimleri sırasında 'avukatlarının evlilik sonrası anlaşma sunmasından ötürü Heard'ün kızgın olduğunu ve kavga çıkardığını' söyleyen aktör, "Tartışma tırmandıkça tırmandı ve çılgınlığa, kaosa ve şiddete dönüştü" dedi. 'Aylardık ayık olduğunu, ancak Heard ile tartıştıktan sonra 2-3 sert votka shot içtiğini, onu içerken görünce sinirlenen Heard'ün üzerine votka şişesi fırlatması yüzünden sağ elinin orta parmağının ucunun parçalanıp koptuğunu' anlatan Depp, parmağının şekli bozulan kısmını göstererek "Doğrudan kemiklerimin dışarı çıkmasına bakıyordum" dedi. 'Şok geçirip duvarlara kendi kanıyla Heard'ün kendisine söylediği yalanları ve kendisine geçmişini hatırlatan bazı küçük anıları yazmaya başladığını' aktardı.Ev içi şiddet ve istismar suçlamalarının kendisine neye mal olduğu sorusunu "Her şeye" diye yanıtlayan aktör, "Sarhoş dolaşan, kokainle azan, kadınları döven bir tehlike olduğumu söyleyen iddialar hızla dünyayı dolaşırken, -birdenbire 50'li yaşlarımda- her şey bitti. Dolayısıyla bu davanın sonucu ne olursa olsun, kaybettim" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/johnny-depp-amber-hearde-actigi-iftira-davasinda-canavara-donuserek-siddet-uygulamakla-suclandi-1055520850.html
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johnny depp, amber heard, dava, ifade, şiddet, istismar

Heard'e iftira davası açan Depp: Her şeyimi kaybettim, Külkedisi iken Quasimodo oldum

16:13 21.04.2022
© AFP 2022 / EVELYN HOCKSTEINEski eşine açtığı iftira davasında asıl Amber Heard'ün fiziksel şiddet uyguladığı ve kendisinin karşılık vermediği yönünde ifade veren Johnny Depp, iddia ettiği üzere eski eşinin saldırılarından kendini nasıl koruduğunu gösterirken
Eski eşine açtığı iftira davasında asıl Amber Heard'ün fiziksel şiddet uyguladığı ve kendisinin karşılık vermediği yönünde ifade veren Johnny Depp, iddia ettiği üzere eski eşinin saldırılarından kendini nasıl koruduğunu gösterirken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / EVELYN HOCKSTEIN
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Eski eşi aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilme umuduyla bir kez daha iftira davası açan Johnny Depp, tanık kürsüsünde asıl Heard'ün fiziksel şiddet uyguladığı ve kendisinin karşılık vermediğini iddia eti. Hollywood yıldızı, eski eşinin suçlamaları yüzünden 'her şeyini kaybettiğini' söyledi.
Mahkeme salonunda 7 kişilik jüriye hitap ederken iddialarını tiyatro oynuyormuşçasına hareketlerle gösteren Johnny Depp, Amber Heard'ün kendisini ilişkileri boyunca tokat, tekme, kafa atarak ve saçından yerde sürükleyerek istismar ettiğine dair kamuoyu önünde suçlamasını ilk duyduğunda tam bir şok yaşadığını dile getirdi.

'Quasimodo olmayı hak etmedim'

"Hiçbir şekilde Heard'a vurma noktasına gelmedim ve hayatımda hiçbir kadına vurmadım" vurgusunu yapan Depp, suçlamalar yüzünden kariyeri ve itibarının mahvolduğunu belirterek "Tabiri caizse, bir gün Külkedisi iken sonra 0.6 saniye içinde Quasimodo olmanız çok garip. Ve ben bunu hak etmedim" dedi.
Johnny Depp, Amber Heard'e 50 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı iftira davasının görüldüğü mahkemede (ABD, Virgina, Fairfax, 12 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
YAŞAM
Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı iftira davasında 'canavara dönüşerek şiddet uygulamakla' suçlandı
13 Nisan, 11:34
'2015'te evlenmelerinden kısa süre sonra Heard ile ilişkisinin bozulduğunu, birdenbire ne yapsa Heard tarafından yanlış bulunmaya başladığını, Heard'un sözlü saldırı yaylım ateşi ve bitmeyen hakaretler geçidine maruz kaldığını, öfkesinden kaçmak için sık sık başka bir odaya sığındığını' anlatan aktör, şunları söyledi:
"Gidip kendimi banyoya kilitlerdim. Tartışmak için kalırsam, sonunda bunun şiddete dönüşeceğinden emindim. Öfkesinden saldırırdı, bir tokatla, bir itmeyle başlayabilirdi, kafama bir televizyon kumandası, yüzüme bir kadeh şarap fırlatmakla başlayabilirdi."
Depp'in Heard'ün kendisine votka şişesi dahil çeşitli cisimler fırlattığı, bu yüzden parmağının kesildiğini anlatması, ifadesinin en dramatik yönünü oluşturdu.
Avustralya'da Karayip Korsanları'nın beşinci filminin çekimleri sırasında 'avukatlarının evlilik sonrası anlaşma sunmasından ötürü Heard'ün kızgın olduğunu ve kavga çıkardığını' söyleyen aktör, "Tartışma tırmandıkça tırmandı ve çılgınlığa, kaosa ve şiddete dönüştü" dedi.
'Aylardık ayık olduğunu, ancak Heard ile tartıştıktan sonra 2-3 sert votka shot içtiğini, onu içerken görünce sinirlenen Heard'ün üzerine votka şişesi fırlatması yüzünden sağ elinin orta parmağının ucunun parçalanıp koptuğunu' anlatan Depp, parmağının şekli bozulan kısmını göstererek "Doğrudan kemiklerimin dışarı çıkmasına bakıyordum" dedi. 'Şok geçirip duvarlara kendi kanıyla Heard'ün kendisine söylediği yalanları ve kendisine geçmişini hatırlatan bazı küçük anıları yazmaya başladığını' aktardı.
Ev içi şiddet ve istismar suçlamalarının kendisine neye mal olduğu sorusunu "Her şeye" diye yanıtlayan aktör, "Sarhoş dolaşan, kokainle azan, kadınları döven bir tehlike olduğumu söyleyen iddialar hızla dünyayı dolaşırken, -birdenbire 50'li yaşlarımda- her şey bitti. Dolayısıyla bu davanın sonucu ne olursa olsun, kaybettim" diye konuştu.
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