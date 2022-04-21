https://tr.sputniknews.com/20220421/icisleri-bakanligi-buyuk-sehirlere-saldiriya-hazirlanan-2-terorist-yakalandi--1055737333.html

İçişleri Bakanlığı: Büyük şehirlere saldırıya hazırlanan 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Büyük şehirlere saldırıya hazırlanan 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı teröristin jandarmanın operasyonuyla yakalandığını duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T12:59+0300

2022-04-21T12:59+0300

2022-04-21T13:13+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Suriye’de bulunan üst düzey PKK/ PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla, Türkiye'de sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasadışı yollarla yurda sokulacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığının çalışma başlattığı' belirtildi. Teröristlerin bulunması için özel ekip oluşturulduğu ve ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda 'eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG’li terörist tespit edildiği' ifade edilen açıklamada, "Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa’da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn’da, diğeri ise Ceylanpınar’da bulunan teröristler çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı" denildi. Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım yataklık eden 7 şüpheli şahsın da gözaltında alındığı bildirildi. Söz konusu saldırganlara eylem talimatının ise Suriye / Haseke’de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği kaydedildi. Açıklamada operasyona dair şu detaylar paylaşıldı: "Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan (3) kg (C-4) patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye’de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği, örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi.Jandarma tarafından yakalanan iki terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye’de harekât bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi."

türkiye

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içişleri bakanlığı