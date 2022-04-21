https://tr.sputniknews.com/20220421/irakin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagirildi-1055751225.html

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlığa çağırılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Iraklı makamların Pençe-Kilit harekatına yönelik... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T19:37+0300

2022-04-21T19:37+0300

2022-04-21T19:37+0300

politika

türkiye

pençe harekatı

pkk

irak

dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg

Bilgiç, Irak makamlarının harekata ilişkin açıklamaları konusundaki soruya yazılı yanıt verdi.Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik başlatıldığını hatırlatan Bilgiç, "Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin Irak resmi makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir nota tevdi edilmiştir." ifadesini kullandı.Terör örgütü PKK'nın 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlandığı kamplardan Türkiye'yi hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bilgiç, şunları kaydetti:Bilgiç, bu yönde Irak tarafından somut adımlar atılmadığı ve PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi sürdüğü müddetçe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli adımları atacağını da vurguladı.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, pençe harekatı, pkk, irak, dışişleri bakanlığı