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Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlığa çağırılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Iraklı makamların Pençe-Kilit harekatına yönelik... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T19:37+0300
2022-04-21T19:37+0300
politika
türkiye
pençe harekatı
pkk
irak
dışişleri bakanlığı
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Bilgiç, Irak makamlarının harekata ilişkin açıklamaları konusundaki soruya yazılı yanıt verdi.Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik başlatıldığını hatırlatan Bilgiç, "Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin Irak resmi makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir nota tevdi edilmiştir." ifadesini kullandı.Terör örgütü PKK'nın 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlandığı kamplardan Türkiye'yi hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bilgiç, şunları kaydetti:Bilgiç, bu yönde Irak tarafından somut adımlar atılmadığı ve PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi sürdüğü müddetçe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli adımları atacağını da vurguladı.
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türkiye, pençe harekatı, pkk, irak, dışişleri bakanlığı

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

19:37 21.04.2022
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlığa çağırılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Iraklı makamların Pençe-Kilit harekatına yönelik açıklamalarından duyulan rahatsızlık ile Irak'tan beklentilerin iletildiğini, bu konudaki görüşleri içeren bir de nota verildiğini bildirdi.
Bilgiç, Irak makamlarının harekata ilişkin açıklamaları konusundaki soruya yazılı yanıt verdi.
Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik başlatıldığını hatırlatan Bilgiç, "Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin Irak resmi makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir nota tevdi edilmiştir." ifadesini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlandığı kamplardan Türkiye'yi hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bilgiç, şunları kaydetti:
"Hal böyleyken, Irak'ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak'la yakın iş birliğine daima hazırdır."
Bilgiç, bu yönde Irak tarafından somut adımlar atılmadığı ve PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi sürdüğü müddetçe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli adımları atacağını da vurguladı.
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