https://tr.sputniknews.com/20220421/israil-doviz-rezervlerine-yuani-da-ekledi-1055745287.html
İsrail, döviz rezervlerine yuan'ı da ekledi
İsrail, döviz rezervlerine yuan'ı da ekledi
İsrail Merkez Bankası, rezerv tahsislerini çeşitlendirmek amacıyla dolar ve euro varlıklarını azaltırken, rezervlerine Çin'in para birimi yuan'ı da ekledi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:10+0300
2022-04-21T16:10+0300
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ekonomi
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İsrail Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Abir, ülkenin döviz rezervlerine Çin'in para birimi yuan'ın eklendiğini söyledi.Bloomberg'in haberine göre Abir, yaptığı açıklamada, yuan'a ek olarak bankanın Kanada ve Avustralya dolarını da ekleyerek bankanın 'tüm yatırım ilkeleri ve felsefesinde' değişikliğe gittiğini belirtti.Daha önce bankanın elinde yalnızca ABD doları, euro ve sterlin bulunuyordu. Yeni ilavelerle euro'nun İsrail Merkez Bankası rezervindeki payının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşeceği ve doların payının ise yüzde 66.5'ten yüzde 61'e ineceği belirtiliyor.İsrail'in rezerv stoku ilk kez 200 milyar doları aşacak. Bankanın yıllık raporuna göre, ileriye dönük olarak yuan, banka rezervlerinin yüzde 2'sini alacak.Öte yandan Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, doların küresel rezervler içindeki payı 20 yılı aşkın süredir en düşük seviyede. Bu durum, yuan'ın yükselişine dair spekülasyonlara yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/suriyeden-dunyaya-dolardan-vazgecme-cagrisi-1055174474.html
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israil, döviz, rezerv, dolar, euro
İsrail, döviz rezervlerine yuan'ı da ekledi
16:10 21.04.2022 (güncellendi: 16:14 21.04.2022) Abone ol
İsrail Merkez Bankası, rezerv tahsislerini çeşitlendirmek amacıyla dolar ve euro varlıklarını azaltırken, rezervlerine Çin'in para birimi yuan'ı da ekledi.
İsrail Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Abir, ülkenin döviz rezervlerine Çin'in para birimi yuan'ın eklendiğini söyledi.
Bloomberg'in haberine göre Abir, yaptığı açıklamada, yuan'a ek olarak bankanın Kanada ve Avustralya dolarını da ekleyerek bankanın 'tüm yatırım ilkeleri ve felsefesinde' değişikliğe gittiğini belirtti.
Daha önce bankanın elinde yalnızca ABD doları, euro ve sterlin bulunuyordu. Yeni ilavelerle euro'nun İsrail Merkez Bankası rezervindeki payının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşeceği ve doların payının ise yüzde 66.5'ten yüzde 61'e ineceği belirtiliyor.
İsrail'in rezerv stoku ilk kez 200 milyar doları aşacak. Bankanın yıllık raporuna göre, ileriye dönük olarak yuan, banka rezervlerinin yüzde 2'sini alacak.
Öte yandan Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, doların küresel rezervler içindeki payı 20 yılı aşkın süredir en düşük seviyede. Bu durum, yuan'ın yükselişine dair spekülasyonlara yol açıyor.