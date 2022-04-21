https://tr.sputniknews.com/20220421/israil-savas-ucaklari-gazzede-hamasa-ait-iki-noktaya-saldiri-duzenledi-1055726859.html
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya saldırı düzenledi
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki bölgeye hava saldırısı düzenlediği... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T03:27+0300
2022-04-21T03:27+0300
2022-04-21T03:28+0300
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den daha önce Sedirot kentine düzenlenen roketli saldırıya karşılık Hamas'ın yer altındaki roket motoru üretimi yapılan bir binasının hedef alındığı kaydedildi.Yer altındaki askeri mevki ve merkezi bir binaya bağlayan tünelin bombalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu merkezi binada roket motoru üretiminde kullanılan kimyevi ham maddelerin bulunduğu ifade edildi.İsrail ordusu açıklamasında, bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki roket mermisi üretimine belirgin bir darbe indirdiğine yer verdi.Gazze'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki İsa el-Batran ile güneydeki Ubeyde semtlerindeki noktaları hedef aldı.Filistin Sağlık Bakanlığı ya da yetkili makamlardan saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ikinci kez siren seslerinin geldiği belirtilirken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze’den atılan 4 roketi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.İsrail ordusu, akşam saatlerinde hava saldırısı düzenlediği, abluka altındaki Gazze'den fırlatılan dört roket nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldığını, hava savunma sistemlerinin roketleri imha ettiğini açıkladı.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze'den atılan dört roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.Roket saldırısından yaklaşık yarım saat sonra yeniden İsrail tarafında sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu ve Gazze‘deki Filistin medyasına göre, İsrail tarafında çalan son sirenlerin nedeni, Gazze tarafından ateşlenen makinalı tüfekler olduğu aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/israil-bati-seriadan-gelen-filistinlilere-gecis-noktalarini-iki-gunlugune-kapatiyor-1055722558.html
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israil, gazze, filistin, hava saldırısı
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya saldırı düzenledi
03:27 21.04.2022 (güncellendi: 03:28 21.04.2022) Abone ol
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den daha önce Sedirot kentine düzenlenen roketli saldırıya karşılık Hamas'ın yer altındaki roket motoru üretimi yapılan bir binasının hedef alındığı kaydedildi.
Yer altındaki askeri mevki ve merkezi bir binaya bağlayan tünelin bombalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu merkezi binada roket motoru üretiminde kullanılan kimyevi ham maddelerin bulunduğu ifade edildi.
İsrail ordusu açıklamasında, bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki roket mermisi üretimine belirgin bir darbe indirdiğine yer verdi.
Gazze'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki İsa el-Batran ile güneydeki Ubeyde semtlerindeki noktaları hedef aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı ya da yetkili makamlardan saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ikinci kez siren seslerinin geldiği belirtilirken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze’den atılan 4 roketi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde hava saldırısı düzenlediği, abluka altındaki Gazze'den fırlatılan dört roket nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldığını, hava savunma sistemlerinin roketleri imha ettiğini açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze'den atılan dört roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Roket saldırısından yaklaşık yarım saat sonra yeniden İsrail tarafında sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu ve Gazze‘deki Filistin medyasına göre, İsrail tarafında çalan son sirenlerin nedeni, Gazze tarafından ateşlenen makinalı tüfekler olduğu aktarıldı.