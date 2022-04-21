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https://tr.sputniknews.com/20220421/istanbul-valiligi-olay-yerinde-yapilan-incelemelerde-zaman-ayarli-eyp-parcalari-elde-edilmistir-1055733706.html
İstanbul Valiliği: Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir
İstanbul Valiliği: Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa TÜGVA binası yakınındaki patlamaya ilişkin olarak, "Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T11:40+0300
2022-04-21T11:41+0300
türkiye
istanbul valiliği
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Valilikten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:"Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220421/gaziosmanpasada-tugva-binasinin-yaninda-patlama-1055731150.html
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istanbul valiliği

İstanbul Valiliği: Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir

11:40 21.04.2022 (güncellendi: 11:41 21.04.2022)
© AAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa TÜGVA binası yakınındaki patlamaya ilişkin olarak, "Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
TÜRKİYE
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında patlama
10:02
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