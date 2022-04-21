https://tr.sputniknews.com/20220421/kadinlarin-uygunsuz-videolarini-paylasan-pakistan-uyruklu-bir-kisi-sinir-disi-edildi-1055732424.html

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi

Sosyal medyada, kadınların videolarını çekerek paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T10:49+0300

2022-04-21T10:49+0300

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türkiye

tiktok

video

pakistan

sınır dışı

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TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi.Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

türkiye

pakistan

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tiktok, video, pakistan, sınır dışı