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https://tr.sputniknews.com/20220421/kadinlarin-uygunsuz-videolarini-paylasan-pakistan-uyruklu-bir-kisi-sinir-disi-edildi-1055732424.html
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
Sosyal medyada, kadınların videolarını çekerek paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:49+0300
2022-04-21T10:49+0300
türkiye
tiktok
video
pakistan
sınır dışı
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TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi.Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.
türkiye
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tiktok, video, pakistan, sınır dışı

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi

10:49 21.04.2022
© DHAKadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Sosyal medyada, kadınların videolarını çekerek paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi.
TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi.
Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.
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