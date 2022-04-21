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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kadirov-mariupol-tamamen-ve-geri-donulmez-bir-sekilde-kontrol-altina-alindi-1055753423.html
Kadirov: Mariupol ‘tamamen ve geri dönülmez’ bir şekilde kontrol altına alındı
Kadirov: Mariupol ‘tamamen ve geri dönülmez’ bir şekilde kontrol altına alındı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Mariupol’ün tamamında kontrolün sağlandığını... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T21:29+0300
2022-04-21T21:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ramzan kadirov
telegram
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Kadirov, “Mariupol bizim. Şehir ‘tamamen ve geri dönülmez’ bir şekilde alındı. Tüm bölge neo-Nazilerden, Banderacılardan, şeytanlardan ve diğer tüm pisliklerden temizlendi. Özellikle stratejik öneme sahip Azovstal metalurji tesisinin idari binası kontrol altına alındı ve bitişik bölgenin tamamı temizlendi. Nazi kalıntıları fabrikanın bulunduğu arazideki beton ve demir tabakalar arasında bloke edilmiş durumda ve bu duvarların hayatlarında görecekleri son şey olduğuna eminim” ifadelerini kullandı.Kentin savunmasının yarıldığı andan itibaren böyle bir sonucun kaçınılmaz hale geldiğine vurgu yapan Kadirov, neo-Nazilerin bölgede bulundukları süre içinde şehri çok iyi öğrendiklerini, silah ve erzak stoku yaptıklarını, onbinlerce sivili rehin aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:“Nazilerin olayların gelişimine yönelik tüm seçenekleri öngördüğü anlaşılıyor. Ancak en önemlisi, cesur savaşçılarımızı hesaba katmamışlar. Banal küçümseme, Bandera mevzilerinin art arda düşüşüne yol açtı.”
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Kadirov: Mariupol ‘tamamen ve geri dönülmez’ bir şekilde kontrol altına alındı

21:29 21.04.2022 (güncellendi: 21:48 21.04.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Fotoğraf bankasına girUkrayna - Rusya - operasyon -Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC)
Ukrayna - Rusya - operasyon -Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Mariupol’ün tamamında kontrolün sağlandığını, şehrin aşırı milliyetçilerden temizlendiğini belirtti.
Kadirov, “Mariupol bizim. Şehir ‘tamamen ve geri dönülmez’ bir şekilde alındı. Tüm bölge neo-Nazilerden, Banderacılardan, şeytanlardan ve diğer tüm pisliklerden temizlendi. Özellikle stratejik öneme sahip Azovstal metalurji tesisinin idari binası kontrol altına alındı ve bitişik bölgenin tamamı temizlendi. Nazi kalıntıları fabrikanın bulunduğu arazideki beton ve demir tabakalar arasında bloke edilmiş durumda ve bu duvarların hayatlarında görecekleri son şey olduğuna eminim” ifadelerini kullandı.
Kentin savunmasının yarıldığı andan itibaren böyle bir sonucun kaçınılmaz hale geldiğine vurgu yapan Kadirov, neo-Nazilerin bölgede bulundukları süre içinde şehri çok iyi öğrendiklerini, silah ve erzak stoku yaptıklarını, onbinlerce sivili rehin aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Nazilerin olayların gelişimine yönelik tüm seçenekleri öngördüğü anlaşılıyor. Ancak en önemlisi, cesur savaşçılarımızı hesaba katmamışlar. Banal küçümseme, Bandera mevzilerinin art arda düşüşüne yol açtı.”
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