https://tr.sputniknews.com/20220421/kagithanede-iett-otobusu-6-araca-carpti-1055732687.html
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe'de İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kalp krizi geçirdiği öne sürülen... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:58+0300
2022-04-21T10:58+0300
2022-04-21T10:58+0300
türkiye
iett
otobüs
zincirleme kaza
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İstanbul'da, 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Şoförün rahatsızlandığı iddia edildiKalp krizi geçirdiği öne sürülen şoför, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/yolcuyu-dovdugu-iddia-edilen-iett-soforu-tutuklandi-1055508166.html
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iett, otobüs, zincirleme kaza
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe'de İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kalp krizi geçirdiği öne sürülen şoför hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da, 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.
İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Şoförün rahatsızlandığı iddia edildi
Kalp krizi geçirdiği öne sürülen şoför, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.