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Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe'de İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kalp krizi geçirdiği öne sürülen... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:58+0300
2022-04-21T10:58+0300
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iett
otobüs
zincirleme kaza
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İstanbul'da, 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Şoförün rahatsızlandığı iddia edildiKalp krizi geçirdiği öne sürülen şoför, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/yolcuyu-dovdugu-iddia-edilen-iett-soforu-tutuklandi-1055508166.html
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iett, otobüs, zincirleme kaza

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı

10:58 21.04.2022
© AAKağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe'de İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kalp krizi geçirdiği öne sürülen şoför hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da, 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.
İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Şoförün rahatsızlandığı iddia edildi

Kalp krizi geçirdiği öne sürülen şoför, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
YAŞAM
Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı
12 Nisan, 20:54
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