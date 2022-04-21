https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-cemal-kasikcinin-yakinindan-randevu-istedim-1055728238.html
Kılıçdaroğlu: Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim
Kılıçdaroğlu: Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T07:13+0300
2022-04-21T07:13+0300
2022-04-21T07:13+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
cemal kaşıkçı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile vatandaşlara seslendi.Kılıçdaroğlu vatandaşlara, "Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" dedi."Dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart"Kılıçdaroğlu, bir süredir dini kanaat önderleri, ilahiyatçılarla görüştüğünü söyleyerek, ülkenin geleceğini konuştuklarını dile getirdi. CHP lideri, ilahiyatçıların istisnasız her görüşmede din ve ahlakın ele ele gitmesi gerektiğini söylediklerini aktardı. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart."Bugün Erdoğan "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye'nin en büyük sorunu "o başka bu başka" anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devleti ile anılırlar. Kendini bir şey ile tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek... Yani Mevlana'nın deyimiyle cebi zengin ruhu fakir olan insan olmak...'Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün'Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatını kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz.Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olmadı durumundadır. Ne olursak olalım ahlaklı olalım.Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim. Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarından da isteyeceğim. Sana gelince Erdoğan sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!"
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kemal kılıçdaroğlu, cemal kaşıkçı
Kılıçdaroğlu: Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile vatandaşlara seslendi.
Kılıçdaroğlu vatandaşlara, "Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" dedi.
"Dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart"
Kılıçdaroğlu, bir süredir dini kanaat önderleri, ilahiyatçılarla görüştüğünü söyleyerek, ülkenin geleceğini konuştuklarını dile getirdi. CHP lideri, ilahiyatçıların istisnasız her görüşmede din ve ahlakın ele ele gitmesi gerektiğini söylediklerini aktardı. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart."
Bugün Erdoğan "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye'nin en büyük sorunu "o başka bu başka" anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devleti ile anılırlar. Kendini bir şey ile tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek... Yani Mevlana'nın deyimiyle cebi zengin ruhu fakir olan insan olmak...
'Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün'
Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatını kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz.
Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olmadı durumundadır. Ne olursak olalım ahlaklı olalım.
Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim. Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarından da isteyeceğim.
Sana gelince Erdoğan sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!"