https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html

Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler

Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Eşkıya... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T12:25+0300

2022-04-21T12:25+0300

2022-04-21T12:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

elektrik faturası

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca şunları da ifade etti:Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ayrıca bu akşam saat 21:00'de canlı yayın yapacağını da duyurdu.Kılıçdaroğlu 9 Şubat’ta bir video paylaşarak elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istemiş ve "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun bugün elektriği kesildi.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, elektrik faturası