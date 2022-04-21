https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html
Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler
Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Eşkıya... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:25+0300
2022-04-21T12:25+0300
2022-04-21T12:39+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
elektrik faturası
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca şunları da ifade etti:Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ayrıca bu akşam saat 21:00'de canlı yayın yapacağını da duyurdu.Kılıçdaroğlu 9 Şubat’ta bir video paylaşarak elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istemiş ve "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun bugün elektriği kesildi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/avukati-duyurdu-kilicdaroglu-man-adasi-davasini-kazandi-1055519595.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, elektrik faturası
Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler
12:25 21.04.2022 (güncellendi: 12:39 21.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca şunları da ifade etti:
"Eşimden az önce haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Milletimiz zor günlerden geçiyor. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları dedim', çekmediler. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi? 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu. Çektiğimiz çileye bakın. Et ve Süt Kurumu'na aç yatan çocuklar için gitmiştim. Hem aç, hem ışıksızlar. Eşkıya düzene karşı faturamı ödemeyeceğim demiştim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere halkımızı 21.00'de ekranları başına davet ediyorum.
Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ayrıca bu akşam saat 21:00'de canlı yayın yapacağını da duyurdu.
Kılıçdaroğlu 9 Şubat’ta bir video paylaşarak elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istemiş ve "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun bugün elektriği kesildi.