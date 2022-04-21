https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglunun-elektriginin-kesilmesine-iliskin-meral-aksenerden-ilk-aciklama-1055752032.html

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' eylemi sonrası elektriğin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T20:11+0300

2022-04-21T20:11+0300

2022-04-21T20:11+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

elektrik kesintisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstermiş, 'Erdoğan düzenlemeyi geri çekene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini' açıklamıştı.Kılıçdaroğlu, bugün elektriğinin kesildiğini duyururken; çeşitli kesimlerden Kılıçdaroğlu'na destek geldi.Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada CHP Lideri'nin eylemi elektrik ve doğalgazı kesilen milyonlarca abone için yaptığını söyledi.''Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor'' diyen Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' ifadelerini kullandı.Akşener şunları söyledi:''Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödememe tutumu ile 3.5 milyon civarından elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1.5 milyona yaklaşan aboneninde doğalgazı kesiliyor. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmesi herkesin ilgisini çekti. Bu umarım Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekmek istediği elektrik ve doğalgaz kesintileri için bir adım olur.Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''

https://tr.sputniknews.com/20220421/evinin-elektrigi-kesilen-selvi-kilicdaroglu-zor-olmayacak-atlatacagiz-1055750505.html

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, elektrik kesintisi