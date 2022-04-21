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Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' eylemi sonrası elektriğin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T20:11+0300
2022-04-21T20:11+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
elektrik kesintisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstermiş, 'Erdoğan düzenlemeyi geri çekene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini' açıklamıştı.Kılıçdaroğlu, bugün elektriğinin kesildiğini duyururken; çeşitli kesimlerden Kılıçdaroğlu'na destek geldi.Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada CHP Lideri'nin eylemi elektrik ve doğalgazı kesilen milyonlarca abone için yaptığını söyledi.''Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor'' diyen Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' ifadelerini kullandı.Akşener şunları söyledi:''Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödememe tutumu ile 3.5 milyon civarından elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1.5 milyona yaklaşan aboneninde doğalgazı kesiliyor. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmesi herkesin ilgisini çekti. Bu umarım Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekmek istediği elektrik ve doğalgaz kesintileri için bir adım olur.Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''
https://tr.sputniknews.com/20220421/evinin-elektrigi-kesilen-selvi-kilicdaroglu-zor-olmayacak-atlatacagiz-1055750505.html
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, elektrik kesintisi

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama

20:11 21.04.2022
© AACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' eylemi sonrası elektriğin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, ''Müsaade ederse hanenin borcunu ödeyebilirim'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstermiş, 'Erdoğan düzenlemeyi geri çekene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini' açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, bugün elektriğinin kesildiğini duyururken; çeşitli kesimlerden Kılıçdaroğlu'na destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada CHP Lideri'nin eylemi elektrik ve doğalgazı kesilen milyonlarca abone için yaptığını söyledi.
''Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor'' diyen Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' ifadelerini kullandı.

Akşener şunları söyledi:
''Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödememe tutumu ile 3.5 milyon civarından elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1.5 milyona yaklaşan aboneninde doğalgazı kesiliyor. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmesi herkesin ilgisini çekti. Bu umarım Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekmek istediği elektrik ve doğalgaz kesintileri için bir adım olur.
Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
POLİTİKA
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız
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