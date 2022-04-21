https://tr.sputniknews.com/20220421/kinder-urunlerine-toplatma-karari-1055746525.html

Tarım Bakanlığı'ndan Kinder ürünlerine toplatma kararı

Tarım Bakanlığı'ndan Kinder ürünlerine toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, AB'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T16:42+0300

2022-04-21T16:42+0300

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türkiye

kinder sürpriz

kinder

toplama

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Bakanlık, denetlemelerde ürünlerde bakteri rastlanmadığını ancak tedbiren bildirim yapılan 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılacağını belirttiMüdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.Açıklamada, 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilişkin bildirim yapıldığı belirtilerek, "Tüketicilerimiz gıdayla ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet sunan; Alo Gıda 174 veya '0501 1740 174' WhatsApp ihbar hattına bildirebilirler" ifadesine yer verildi.

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kinder sürpriz, kinder , toplama