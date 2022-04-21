https://tr.sputniknews.com/20220421/kinder-urunlerine-toplatma-karari-1055746525.html
Tarım Bakanlığı'ndan Kinder ürünlerine toplatma kararı
Tarım Bakanlığı'ndan Kinder ürünlerine toplatma kararı
Tarım ve Orman Bakanlığı, AB'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:42+0300
2022-04-21T16:42+0300
2022-04-21T16:49+0300
türkiye
kinder sürpriz
kinder
toplama
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Bakanlık, denetlemelerde ürünlerde bakteri rastlanmadığını ancak tedbiren bildirim yapılan 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılacağını belirttiMüdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.Açıklamada, 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilişkin bildirim yapıldığı belirtilerek, "Tüketicilerimiz gıdayla ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet sunan; Alo Gıda 174 veya '0501 1740 174' WhatsApp ihbar hattına bildirebilirler" ifadesine yer verildi.
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kinder sürpriz, kinder , toplama
Tarım Bakanlığı'ndan Kinder ürünlerine toplatma kararı
16:42 21.04.2022 (güncellendi: 16:49 21.04.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, AB'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.
Bakanlık, denetlemelerde ürünlerde bakteri rastlanmadığını ancak tedbiren bildirim yapılan 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılacağını belirtti
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilişkin bildirim yapıldığı belirtilerek, "Tüketicilerimiz gıdayla ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet sunan; Alo Gıda 174 veya '0501 1740 174' WhatsApp ihbar hattına bildirebilirler" ifadesine yer verildi.