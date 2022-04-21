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https://tr.sputniknews.com/20220421/kirimda-teror-saldirisi-onlendi-1055736720.html
Kırım’da terör saldırısı önlendi
Kırım’da terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) göre Kırım’da demiryolunda terör saldırısı planlayan bir IŞİD üyesi yakalandı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:43+0300
2022-04-21T12:43+0300
dünya
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işid
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rus istihbarat teşkilatı (fsb)
terör
simferopol
terör örgütü
terör saldırısı
kırım
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FSB, Simferepol’de uluslararası IŞİD üyesi bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı. Yakalanan kişi aşırılıkçı Kırım-Tatar gönüllü taburu 'Kırım’ın komutanlarının talimatı doğrultusunda demiryolunu havaya uçurmaya hazırlanıyordu.Yapılan aramalar sonucunda teröristin evinde üç kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, demiryolunda kullanılacak bombaların yerleşim planı bulundu.Teröristle ilgili olarak terör saldırısı planlamak ve yasadışı şekilde patlayıcı bulundurmaktan cezai dava açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/isid-bunyesindeki-the-beatles-grubunun-bir-uyesi-daha-suclu-bulundu-1055573836.html
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rusya, işid, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), terör, simferopol, terör örgütü, terör saldırısı, kırım

Kırım’da terör saldırısı önlendi

12:43 21.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Sputnik
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) göre Kırım’da demiryolunda terör saldırısı planlayan bir IŞİD üyesi yakalandı.
FSB, Simferepol’de uluslararası IŞİD üyesi bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı. Yakalanan kişi aşırılıkçı Kırım-Tatar gönüllü taburu 'Kırım’ın komutanlarının talimatı doğrultusunda demiryolunu havaya uçurmaya hazırlanıyordu.
Yapılan aramalar sonucunda teröristin evinde üç kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, demiryolunda kullanılacak bombaların yerleşim planı bulundu.
Teröristle ilgili olarak terör saldırısı planlamak ve yasadışı şekilde patlayıcı bulundurmaktan cezai dava açıldı.
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