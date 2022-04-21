https://tr.sputniknews.com/20220421/manchester-unitedin-yeni-teknik-direktoru-erik-ten-hag-oldu--1055740065.html
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu
Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:56+0300
2022-04-21T13:56+0300
2022-04-21T13:56+0300
spor
manchester united
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049338849_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_b4c0d36e90b0f8d92a91f5f0044128f8.jpg
Manchester United, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.Teknik direktörlük kariyerine Twente altyapısında başlayan Ten Hag, Go Ahead Eagles ve Bayern Münih'in 2. takımında ve Utrecht'te hocalık yaptı. 2017'de Ajax'ın başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, burada 2 lig, 2 kupa ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049338849_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_0463b442cf19b74ad237bfe2062aef25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manchester united
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu
Abone ol
Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı
Manchester United, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Teknik direktörlük kariyerine Twente altyapısında başlayan Ten Hag, Go Ahead Eagles ve Bayern Münih'in 2. takımında ve Utrecht'te hocalık yaptı. 2017'de Ajax'ın başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, burada 2 lig, 2 kupa ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı.