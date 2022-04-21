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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu
Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:56+0300
2022-04-21T13:56+0300
spor
manchester united
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Manchester United, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.Teknik direktörlük kariyerine Twente altyapısında başlayan Ten Hag, Go Ahead Eagles ve Bayern Münih'in 2. takımında ve Utrecht'te hocalık yaptı. 2017'de Ajax'ın başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, burada 2 lig, 2 kupa ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı.
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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu

13:56 21.04.2022
© AAErik ten Hag
Erik ten Hag - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı
Manchester United, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Teknik direktörlük kariyerine Twente altyapısında başlayan Ten Hag, Go Ahead Eagles ve Bayern Münih'in 2. takımında ve Utrecht'te hocalık yaptı. 2017'de Ajax'ın başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, burada 2 lig, 2 kupa ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı.
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