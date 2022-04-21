https://tr.sputniknews.com/20220421/manchester-unitedin-yeni-teknik-direktoru-erik-ten-hag-oldu--1055740065.html

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:56+0300

2022-04-21T13:56+0300

2022-04-21T13:56+0300

spor

manchester united

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Manchester United, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.Teknik direktörlük kariyerine Twente altyapısında başlayan Ten Hag, Go Ahead Eagles ve Bayern Münih'in 2. takımında ve Utrecht'te hocalık yaptı. 2017'de Ajax'ın başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, burada 2 lig, 2 kupa ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

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manchester united