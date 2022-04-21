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Pandemi bakım hizmeti 'liste'den çıkarıldı
Pandemi bakım hizmeti 'liste'den çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı, pandemi bakım hizmetlerini hizmet ve tanıya dayalı puan listelerinden çıkardı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:21+0300
2022-04-21T10:21+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
pandemi
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Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan'a yaptığı toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı.Söz konusu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor.
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sağlık bakanlığı, pandemi

Pandemi bakım hizmeti 'liste'den çıkarıldı

10:21 21.04.2022
© AAKoronavirüs, hastane
Koronavirüs, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı, pandemi bakım hizmetlerini hizmet ve tanıya dayalı puan listelerinden çıkardı.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan'a yaptığı toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı.
Söz konusu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor.
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