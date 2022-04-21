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Pandemi rekoru: 20 günde 2 kez koronavirüse yakalandı
Pandemi rekoru: 20 günde 2 kez koronavirüse yakalandı
İspanya'da bir sağlık çalışanı, 20 gün içerisinde 2 kez Kovid-19'a yakalanarak pandemi rekorunu kırdı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
delta varyantı
rekor
pandemi
kovid-19
gün
omicron
omicron ba.2
ispanya
sağlık çalışanı
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İspanya'da 31 yaşındaki bir kadın, takviye aşısını olduktan 12 gün sonra koronavirüse yakalandı.Testler, kadının delta ve Omicron olmak üzere iki farklı varyantla enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Aralık ayı sonunda delta, Ocak ayı başında ise Omicron tespit edildi.Aynı zamanda sağlık çalışanı olan İspanyol kadının, ilk pozitif PCR testinden sonra herhangi bir semptom göstermediği bildirildi. Ancak üç haftadan kısa bir süre sonra öksürük ve ateş belirtilerinin görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine yine test yaptıran kadının 20 gün içerisinde 2 farklı varyanta yakalandığı belirlendi. Portekiz'deki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne sunulan bu vaka, 20 günle, 2 ayrı enfeksiyon arasındaki en kısa süre olarak kayda geçti.Araştırmacılar, daha önce Kovid kapmışsanız, tam olarak aşılanmış olsanız bile yine de enfekte olabileceğinizi söylüyor.Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ndeki toplantıda konuşan Dr. Gemma Recio, "Omicron, hastaların daha önce aşılardan elde ettiği bağışıklıktan kaçabilir. Başka bir deyişle, Kovid-19'a yakalanan kişiler, aşıları eksiksiz olsa bile yeniden enfeksiyona karşı tam olarak korunduklarını varsayamazlar" dedi.Recio, "Yine de aşı, Omicron'lu kişilerde ciddi hastalığa ve hastaneye yatışa karşı kısmen koruma sağlıyor gibi görünüyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220419/sanghayda-omicron-varyantinin-tetikledigi-kovid-19-salgininda-7-kisi-daha-oldu--1055665243.html
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delta varyantı , rekor, pandemi, kovid-19, gün, omicron, omicron ba.2, ispanya, sağlık çalışanı

Pandemi rekoru: 20 günde 2 kez koronavirüse yakalandı

09:55 21.04.2022 (güncellendi: 09:56 21.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicKoronavirüs pozitif yazılı test tübü
Koronavirüs pozitif yazılı test tübü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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İspanya'da bir sağlık çalışanı, 20 gün içerisinde 2 kez Kovid-19'a yakalanarak pandemi rekorunu kırdı.
İspanya'da 31 yaşındaki bir kadın, takviye aşısını olduktan 12 gün sonra koronavirüse yakalandı.
Testler, kadının delta ve Omicron olmak üzere iki farklı varyantla enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Aralık ayı sonunda delta, Ocak ayı başında ise Omicron tespit edildi.
Aynı zamanda sağlık çalışanı olan İspanyol kadının, ilk pozitif PCR testinden sonra herhangi bir semptom göstermediği bildirildi. Ancak üç haftadan kısa bir süre sonra öksürük ve ateş belirtilerinin görüldüğü belirtildi.
Bunun üzerine yine test yaptıran kadının 20 gün içerisinde 2 farklı varyanta yakalandığı belirlendi. Portekiz'deki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne sunulan bu vaka, 20 günle, 2 ayrı enfeksiyon arasındaki en kısa süre olarak kayda geçti.
Araştırmacılar, daha önce Kovid kapmışsanız, tam olarak aşılanmış olsanız bile yine de enfekte olabileceğinizi söylüyor.
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ndeki toplantıda konuşan Dr. Gemma Recio, "Omicron, hastaların daha önce aşılardan elde ettiği bağışıklıktan kaçabilir. Başka bir deyişle, Kovid-19'a yakalanan kişiler, aşıları eksiksiz olsa bile yeniden enfeksiyona karşı tam olarak korunduklarını varsayamazlar" dedi.
Recio, "Yine de aşı, Omicron'lu kişilerde ciddi hastalığa ve hastaneye yatışa karşı kısmen koruma sağlıyor gibi görünüyor" diye ekledi.
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