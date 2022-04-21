https://tr.sputniknews.com/20220421/para-piyasalari-uzmani-memisten-sahte-dolar-uyarisi-cok-kaliteli-yapmislar-atmden-bile-geciyor-1055741109.html

Para Piyasaları uzmanı Memiş'ten sahte dolar uyarısı: 'Çok kaliteli yapmışlar, ATM'den bile geçiyor'

Para Piyasaları uzmanı Memiş'ten sahte dolar uyarısı: 'Çok kaliteli yapmışlar, ATM'den bile geçiyor'

Para Piyasaları uzmanı Memiş, "Çok kaliteli sahte paralar basmaya başladılar. Hatta öyle bir hale geldi ki, döviz büfelerinde çalışanlar bile anlamıyor. Para... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T14:17+0300

2022-04-21T14:17+0300

2022-04-21T14:26+0300

sahte para

dolar

islam memiş

ekonomi

atm

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Teknoloji, baskı teknikleri, kağıt kalitesi ve dijital olanakları kullanan dolandırıcıların, daha kaliteli sahte paralar üretmeye başladığı öğrenildi.Son teknoloji kullanılarak üretilen sahte paraların çıplak gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını belirten Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi:‘Tatil ve bayram öncesi sahte dolar artar’Memiş, piyasada son yıllarda sahte dolarlara sıklıkla rastlandığını belirtti:‘İyi niyeti suistimal ederek sahte paraları eritiyorlar’Tanımadığımız insanların para bozma tekliflerine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten Memiş, "Hastane bahçesinde, sağda solda işte tanımadığınız insanların para bozma teklifine dikkat edin. İnsanların iyi niyetini suistimal ederek bu sahte paraları eritiyorlar" diye konuştu.Kalpazanların işyerlerine sahte parayı verirken 'bozdurma' teklifiyle gelmediğini belirten Memiş, "Sahte parayla sizinle alışveriş yapar. Siz sahte parayı alır para üstü verirsiniz. Ama küçük şeyler alır genelde, mesela 50 lira verir, bir çikolata alır. Siz 45 lira para üzeri verirsiniz. Paraları bu şekilde eritiyorlar. İnsanların bugünlerde çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.Memiş, kalpazanların bir diğer yönteminin de döviz büroları ve bankaların kapalı olduğu saatlerde sözde döviz bozdurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler olduğunu belirtti. Memiş, "Genelde yabancı uyruklu kişileri turist gibi kullanarak sahte paraları piyasada erittiriyorlar" ifadelerini kullandı.‘Para kağıdının sesine ve kalitesine dikkat’İslam Memiş, sahte parayı fark etmek için kağıdın kalitesi ve sesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, "Kağıttaki mürekkep koyu ve leke bırakıyor mu buna bakmak gerekiyor. Kaliteli sahte paralarda kağıt ve mürekkep çok kaliteli oluyor. Dijital imkanları kullanabiliyorlar. Kalıplarını çok özel bir şekilde hazırlayabiliyorlar. Dediğim gibi ayırt edebilmek çok güçleşti" diye konuştu.

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sahte para, dolar, islam memiş, atm