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https://tr.sputniknews.com/20220421/patlamayan-ramazan-topu-bomba-imha-ekiplerince-patlatildi-1055754532.html
Patlamayan ramazan topu, bomba imha ekiplerince patlatıldı
Patlamayan ramazan topu, bomba imha ekiplerince patlatıldı
Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T22:28+0300
2022-04-21T22:28+0300
türkiye
kastamonu
ramazan
top atışı
bomba imha ekibi
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Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından Kastamonu Kalesi'nde iftar saatinde atılan ve "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek patlamayarak yere düştü.Bunun üzerine itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Ramazan topu, kontrollü olarak fünye ile imha edildi.
türkiye
kastamonu
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kastamonu, ramazan, top atışı, bomba imha ekibi

Patlamayan ramazan topu, bomba imha ekiplerince patlatıldı

22:28 21.04.2022
© DHAErtuğrul Bomba İmha Robotu
Ertuğrul Bomba İmha Robotu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı.
Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından Kastamonu Kalesi'nde iftar saatinde atılan ve "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek patlamayarak yere düştü.
Bunun üzerine itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Ramazan topu, kontrollü olarak fünye ile imha edildi.
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