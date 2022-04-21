https://tr.sputniknews.com/20220421/patlamayan-ramazan-topu-bomba-imha-ekiplerince-patlatildi-1055754532.html

Patlamayan ramazan topu, bomba imha ekiplerince patlatıldı

Patlamayan ramazan topu, bomba imha ekiplerince patlatıldı

Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T22:28+0300

2022-04-21T22:28+0300

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türkiye

kastamonu

ramazan

top atışı

bomba imha ekibi

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Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından Kastamonu Kalesi'nde iftar saatinde atılan ve "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek patlamayarak yere düştü.Bunun üzerine itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Ramazan topu, kontrollü olarak fünye ile imha edildi.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, ramazan, top atışı, bomba imha ekibi