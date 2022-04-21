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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/pentagon-diger-ulkelerin-ukraynaya-ucak-verdigine-iliskin-aciklamayi-geri-cekti-1055731294.html
Pentagon, diğer ülkelerin Ukrayna'ya uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti
Pentagon, diğer ülkelerin Ukrayna'ya uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak, "Geçmiş... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:14+0300
2022-04-21T10:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
pentagon
john kirby
abd
savaş uçağı
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.Kirby, "Bununla birlikte Ukraynalılar, ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila 3 uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar" ifadelerini kullandı.Rusya'nın askeri harekatının ardından hava kuvvetlerini çalışır duruma getiren Ukrayna, aynı zamanda uçakları tamir etmiş ve envanterine eklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/scholz-ukraynaya-tank-dahil-agir-silah-tedariki-icin-dort-koldan-cok-buyuk-baski-altinda-1055720006.html
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ukrayna, rusya, pentagon, john kirby, abd, savaş uçağı

Pentagon, diğer ülkelerin Ukrayna'ya uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti

10:14 21.04.2022
© AFP 2022 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / Alex Wong
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.
Kirby, "Bununla birlikte Ukraynalılar, ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila 3 uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın askeri harekatının ardından hava kuvvetlerini çalışır duruma getiren Ukrayna, aynı zamanda uçakları tamir etmiş ve envanterine eklemişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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