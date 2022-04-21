https://tr.sputniknews.com/20220421/pentagon-diger-ulkelerin-ukraynaya-ucak-verdigine-iliskin-aciklamayi-geri-cekti-1055731294.html
Pentagon, diğer ülkelerin Ukrayna'ya uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti
Pentagon, diğer ülkelerin Ukrayna'ya uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak, "Geçmiş... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.Kirby, "Bununla birlikte Ukraynalılar, ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila 3 uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar" ifadelerini kullandı.Rusya'nın askeri harekatının ardından hava kuvvetlerini çalışır duruma getiren Ukrayna, aynı zamanda uçakları tamir etmiş ve envanterine eklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/scholz-ukraynaya-tank-dahil-agir-silah-tedariki-icin-dort-koldan-cok-buyuk-baski-altinda-1055720006.html
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Pentagon, diğer ülkelerin Ukrayna'ya uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.
Kirby, "Bununla birlikte Ukraynalılar, ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila 3 uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın askeri harekatının ardından hava kuvvetlerini çalışır duruma getiren Ukrayna, aynı zamanda uçakları tamir etmiş ve envanterine eklemişti.