Prof. Dr. Gürses’ten göçmen yorumu: ‘Düzenlemenin tek yolu Şam’la ilişki kurmaktır’

2022-04-21T15:15+0300

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, göçmenlerin yurtlarına dönüşün nasıl olabileceğini, göçün uluslararası sebep ve sonuçlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Gürses, göçmenlerin Türkiye’ye gelişi konusunda “Göçmenler durup dururken gelmediler. Türkiye’nin de parmağı var. Nereden biliyoruz? Suriye’den Türkiye’ye gelenlere niye geldiklerini gazeteciler soruyorlar, bazıları şöyle cevap veriyor: Bize para verdiler ve Türkiye’ye gidin dediler. 2011 Mart’ından sonra oluyor bunlar. O dönem ‘Mülteciler gelirse ve 200 bin civarında olursa Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası bir kriz olmasın diye müdahale eder’ düşünülüyordu çünkü BM sözleşmesi öyle diyor. Suriye’de BM müdahale edince orada yeni bir seçim yapılır. Seçimde sünniler çoğunlukta olduğu için iktidar olur. O sünni iktidar da bizim kontrolümüzde olur. Suçu işleyenlerin içinde Türkiye de var. Böyle bir politika sürdürdünüz ama hiç bilmiyorlar ki bir yerde sünni yönetim olursa orada İngilizler hakim olur. Sünniler Türkiye’ye bağlı olmaz. Hayal kuruyorlar. Şimdi bu insanlar Türkiye’ye geldi. Bundan bir nemalanma beklentisi vardı. Amerikalılar ile beraber çalıştılar. Bunu zaten Tayyip Bey kendi söylüyor. ‘Suriye’deki yapılanmayı Amerikalılarla beraber kurduk’ diye meclis konuşması var. Bu gelişmeler, para vermeler, oradaki taşeronlara onar bin dolar para dağıtılmış ‘Türkiye’ye insan gönderin’ diye. Davutoğlu da bu işin içinde, hala o politikalarını savunuyor zaten” ifadelerini kullandı.‘İnsanları hemen kovalım demek mümkün değildir’Büyük göçlerin toplum yapısını her zaman bozacağını söyleyen Prof. Dr. Gürses, göçün sonuçlarını ve dönüş olanaklarını “Mültecilik, büyük göçler her zaman toplumların yapısını bozar. Türkiye’ye 5 milyon civarında göçmen geldiyse Türkiye’ye 5 milyon civarında yeni tüketici demektir. 1-2 milyon ton daha buğdaya ihtiyacınız var demektir. Yeni eve ihtiyacınız var demektir. Ev fiyatları yükseldi. Toplum şimdi hissetmeye başlayınca hemen tepki göstermeye başladı. Ümit Özdağ da bunu gördü. Siyasi bir lider, kendi lehinde kullanmaya çalışıyor. İnsanları hemen kovalım demek mümkün değildir. Suriye ile görüşürseniz bunu yaparsınız. ‘Ümit Özdağ ekibi ile beraber Şam’a gidecek’ diye sözler dolaşıyor. Şam’la görüşürseniz, orada istikrar sağlanırsa bu insanların önemli bir kısmı geri döner. Türkiye’de de fiyatlar tekrar düşer. Enflasyon daha da düşer. 5 milyon yeni ağız eklenince üretimi ona göre organize etmeniz lazım, etmemişsiniz. Piyasada 10 elma 20 alıcı varsa fiyatlar yükselecektir” diye inceledi.‘Şu an Amerika, Avrupa’ya yerleşti’Prof. Dr. Gürses, Şam ile olası bir görüşmedeki uluslararası etkenleri “Düzenlemenin tek yolu Şam’la ilişki kurmaktır. Amerika da olumlu bakıyor çünkü Rusya’yı ikna etmeye çalışıyorlar çünkü Körfez’den gelen boru hatları Suriye üzerinden geçecek. Rusya izin verirse geçecek vermezse denizden tekrar Türkiye’ye gelecek. İngilizler devreye girmişler, Musul bölgesindeki doğalgaz ve petrolü Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak. Zaten bizim Kerkük-Yumurtalık boru hattımız var. Bu boru hattından biz 3 milyon varil günlük petrol alıyorduk. Fakat birden bu boru hattı bombalanmaya başlandı. Amerikalıların izni olmadan burayı kimse bombalayamaz yani PKK, Amerika olmadan burada adım atamaz. 500-600 bin varile düştü. Şimdi tekrar 3 milyon varile çıkarırlarsa zaten Venezuela ile de görüşüyorlar, petrol fiyatları tekrar doların altına düşer. Amerika bu Ukrayna krizinden sonra Rusya’yı meşgul etti. Avrupa bağırıp çağırıyor. Avrupa bağırmıyor, İngiltere ve Amerika bağırıp çağırıyor. Almanya zorunlu olarak buna uyuyor ama Alman sanayiciler bundan rahatsız. Rus gazına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Amerika’nın bunu ikame etmesi lazım, bunu sağlayamazsa Avrupa’daki varlığını sürdüremez. Şu an Amerika, Avrupa’ya yerleşti. Rusya’dan alacağını aldı ama savaşın bitmesini engelliyorlar. Kim engelliyor? Bahçeli bile meclis konuşmasında söylüyor: Bu işi kışkırtan İngiltere ve Amerika’dır” diye açıkladı.

