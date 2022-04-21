https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-abd-baskan-yardimcisi-harrisi-yaptirim-listesine-dahil-etti-1055749318.html

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Meta CEO'su Zuckerberg’i yaptırım listesine dahil etti

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Meta CEO'su Zuckerberg’i yaptırım listesine dahil etti

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T18:05+0300

2022-04-21T18:05+0300

2022-04-21T18:53+0300

ukrayna krizi

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu 29 ABD vatandaşının yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. Bakanlık, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de yaptırım listesinde yer aldığını kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin giderek daha fazla Rusya vatandaşına yer verdiği, sürekli genişleyen Rusya karşıtı yaptırımlara cevaben Moskova'nın 29 ABD vatandaşına yaptırım kararı aldığını belirten bakanlık, listede Harris'in yanı sıra Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Holland Hicks, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Christopher W. Grady, Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ronald Klain, Beyaz Saray Kabine Sekreteri, Dışişleri Bakanı Blinken'ın eşi Evan Ryan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price, Sağlık Bakan Yardımcısı Richard/Rachel Levine gibi üst düzey isimlerin yer aldığını bildirdi. Bakanlık, ABD yönetiminin hasmane eylemlerine karşılık olarak yakında yaptırım listesine yeni eklemeler yapılacağının altını çizdi.

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