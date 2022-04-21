https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-baltik-ulkelerinin-kapali-konsolosluklarinin-personelini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055737173.html
Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık
Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık
Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Rusya’daki konsolosluklarının kapatılacağı ve konsolosluk çalışanlarının tamamının istenmeyen kişi ilan edileceği belirtildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:51+0300
2022-04-21T12:51+0300
2022-04-21T13:05+0300
ukrayna krizi
istenmeyen kişi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın St. Petersburg ve Pskov’daki konsoloslukları ile Estonya ve Litvanya’nın St. Petersburg’daki konsolosluklarının kapatılması kararını aldığını duyurdu. Rus yetkililer, Baltık ülkelerinin kapatılacak konsolosluklarının çalışanlarının da istenmeyen kişi ilan edilerek sınırdışı edileceklerini kaydetti.
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istenmeyen kişi
Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık
12:51 21.04.2022 (güncellendi: 13:05 21.04.2022) Abone ol
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Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Rusya’daki konsolosluklarının kapatılacağı ve konsolosluk çalışanlarının tamamının istenmeyen kişi ilan edileceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın St. Petersburg ve Pskov’daki konsoloslukları ile Estonya ve Litvanya’nın St. Petersburg’daki konsolosluklarının kapatılması kararını aldığını duyurdu. Rus yetkililer, Baltık ülkelerinin kapatılacak konsolosluklarının çalışanlarının da istenmeyen kişi ilan edilerek sınırdışı edileceklerini kaydetti.