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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-baltik-ulkelerinin-kapali-konsolosluklarinin-personelini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055737173.html
Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık
Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık
Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Rusya’daki konsolosluklarının kapatılacağı ve konsolosluk çalışanlarının tamamının istenmeyen kişi ilan edileceği belirtildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
istenmeyen kişi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın St. Petersburg ve Pskov’daki konsoloslukları ile Estonya ve Litvanya’nın St. Petersburg’daki konsolosluklarının kapatılması kararını aldığını duyurdu. Rus yetkililer, Baltık ülkelerinin kapatılacak konsolosluklarının çalışanlarının da istenmeyen kişi ilan edilerek sınırdışı edileceklerini kaydetti.
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istenmeyen kişi

Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık

12:51 21.04.2022 (güncellendi: 13:05 21.04.2022)
© REUTERS / Maxim ShemetovRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Rusya’daki konsolosluklarının kapatılacağı ve konsolosluk çalışanlarının tamamının istenmeyen kişi ilan edileceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın St. Petersburg ve Pskov’daki konsoloslukları ile Estonya ve Litvanya’nın St. Petersburg’daki konsolosluklarının kapatılması kararını aldığını duyurdu. Rus yetkililer, Baltık ülkelerinin kapatılacak konsolosluklarının çalışanlarının da istenmeyen kişi ilan edilerek sınırdışı edileceklerini kaydetti.
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