https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-baltik-ulkelerinin-kapali-konsolosluklarinin-personelini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055737173.html

Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık

Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık

Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Rusya’daki konsolosluklarının kapatılacağı ve konsolosluk çalışanlarının tamamının istenmeyen kişi ilan edileceği belirtildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

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2022-04-21T12:51+0300

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ukrayna krizi

istenmeyen kişi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın St. Petersburg ve Pskov’daki konsoloslukları ile Estonya ve Litvanya’nın St. Petersburg’daki konsolosluklarının kapatılması kararını aldığını duyurdu. Rus yetkililer, Baltık ülkelerinin kapatılacak konsolosluklarının çalışanlarının da istenmeyen kişi ilan edilerek sınırdışı edileceklerini kaydetti.

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2022

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istenmeyen kişi