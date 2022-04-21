https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-maliye-bakani-siluanov-uluslararasi-ticaretteki-engeller-kaldirilmali-1055755566.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Uluslararası ticaretteki engeller kaldırılmalı
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Uluslararası ticaretteki engeller kaldırılmalı
Siluanov, tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T23:13+0300
2022-04-21T23:13+0300
2022-04-21T23:14+0300
dünya
anton siluanov
rusya
imfc
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) genel kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkelerin enflasyonu düşürmek ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için dünya ticaretinin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini söyledi.Siluanov, “Tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretteki engellerin kaldırılması gerekiyor. O zaman son dönemlerde ortaya çıkan fiyat dengesizlikleri ortadan kalkacak, enflasyon düşecek, vatandaşların gelirleri artacak” dedi.Siluanov, küresel ekonomideki bu durumun uygulanan yaptırımlar ve pandemi sonrası birikmiş dengesizliklerin doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, “Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Başta gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler olmak üzere herkes bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu durumu ayrıca dinamikleri enerji fiyatlarını artıran enerji sistemindeki hızlandırılmış önemli yapısal değişiklikler etkiliyor” diye konuştu.
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anton siluanov, rusya, imfc
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Uluslararası ticaretteki engeller kaldırılmalı
23:13 21.04.2022 (güncellendi: 23:14 21.04.2022) Abone ol
Siluanov, tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) genel kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkelerin enflasyonu düşürmek ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için dünya ticaretinin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini söyledi.
Siluanov, “Tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretteki engellerin kaldırılması gerekiyor. O zaman son dönemlerde ortaya çıkan fiyat dengesizlikleri ortadan kalkacak, enflasyon düşecek, vatandaşların gelirleri artacak” dedi.
Siluanov, küresel ekonomideki bu durumun uygulanan yaptırımlar ve pandemi sonrası birikmiş dengesizliklerin doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, “Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Başta gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler olmak üzere herkes bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu durumu ayrıca dinamikleri enerji fiyatlarını artıran enerji sistemindeki hızlandırılmış önemli yapısal değişiklikler etkiliyor” diye konuştu.