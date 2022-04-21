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https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-maliye-bakani-siluanov-uluslararasi-ticaretteki-engeller-kaldirilmali-1055755566.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Uluslararası ticaretteki engeller kaldırılmalı
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Uluslararası ticaretteki engeller kaldırılmalı
Siluanov, tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) genel kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkelerin enflasyonu düşürmek ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için dünya ticaretinin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini söyledi.Siluanov, “Tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretteki engellerin kaldırılması gerekiyor. O zaman son dönemlerde ortaya çıkan fiyat dengesizlikleri ortadan kalkacak, enflasyon düşecek, vatandaşların gelirleri artacak” dedi.Siluanov, küresel ekonomideki bu durumun uygulanan yaptırımlar ve pandemi sonrası birikmiş dengesizliklerin doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, “Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Başta gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler olmak üzere herkes bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu durumu ayrıca dinamikleri enerji fiyatlarını artıran enerji sistemindeki hızlandırılmış önemli yapısal değişiklikler etkiliyor” diye konuştu.
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anton siluanov, rusya, imfc

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Uluslararası ticaretteki engeller kaldırılmalı

23:13 21.04.2022 (güncellendi: 23:14 21.04.2022)
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girAnton Siluanov
Anton Siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Siluanov, tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) genel kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkelerin enflasyonu düşürmek ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için dünya ticaretinin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini söyledi.
Siluanov, “Tüm ülkelerin yararı için uluslararası ticaretteki engellerin kaldırılması gerekiyor. O zaman son dönemlerde ortaya çıkan fiyat dengesizlikleri ortadan kalkacak, enflasyon düşecek, vatandaşların gelirleri artacak” dedi.
Siluanov, küresel ekonomideki bu durumun uygulanan yaptırımlar ve pandemi sonrası birikmiş dengesizliklerin doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, “Kendi ayağımıza sıkıyoruz. Başta gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler olmak üzere herkes bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu durumu ayrıca dinamikleri enerji fiyatlarını artıran enerji sistemindeki hızlandırılmış önemli yapısal değişiklikler etkiliyor” diye konuştu.
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