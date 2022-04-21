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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-maliye-bakani-siluanovdan-g20-ulkelerine-rusyaya-yaptirimlar-kuresel-ekonomi-icin-risk-1055727582.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan G20 ülkelerine: Rusya'ya yaptırımlar küresel ekonomi için risk
Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan G20 ülkelerine: Rusya'ya yaptırımlar küresel ekonomi için risk
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, G20 ülkelerini uyararak, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, artan enerji ve tarım ürünleri fiyatları da dahil olmak üzere... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov - Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan G20 ülkelerine: Rusya'ya yaptırımlar küresel ekonomi için risk

06:25 21.04.2022 (güncellendi: 06:26 21.04.2022)
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, G20 ülkelerini uyararak, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, artan enerji ve tarım ürünleri fiyatları da dahil olmak üzere, küresel ekonomi için yeni riskler oluşturduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Rusya’yla ilişkileri normalleştirmek için yıkıcı politikasına son vermesi gerektiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise, tahliye için Azovstal Fabrikası yakınında oluşturulan insani koridorlarından hiç kimsenin yararlanmadığını, Kiev'in insani yardım operasyonunu sekteye uğrattığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağını inceleyeceklerini söyleyerek, Kiev'in kendi taslağını İstanbul'daki görüşmede ilettiğini ifade etti. Podolyak, Rus tarafının bu önerileri inceleyip kendi anlaşma taslağını sunduğunu kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:40 21.04.2022
'Ukrayna için garantörlüğü BMGK üyeleri oluşturabilir'
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın BDT ülkeleri ikinci dairesi müdürü Alexey Polishchuk, TASS'a yaptığı açıklamada, "Ukrayna için garantör devletlerin temelini BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi oluşturabilir, bu konu Rusya-Ukrayna müzakerelerinde tartışılıyor" dedi.
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Biden, Rusya-Ukrayna açıklaması yapacak
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Rusya ve Ukrayna ile ilgili açıklama yapacağını kaydetti.
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Alman BILD gazetesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya tedarik edilebilecek silahların listesini 48'den 24'e indirdi.
06:23 21.04.2022
Rusya'dan G20 ülkelerine 'ekonomik risk' uyarısı
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, G20 ülkelerini uyararak, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, artan enerji ve tarım ürünleri fiyatları da dahil olmak üzere, küresel ekonomi için yeni riskler oluşturduğunu söyledi.
Siluanov'un G20'de yaptığı konuşma sırasında, bazı üye ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları ile yetkilileri toplantıdan ayrılmıştı.
Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.
Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki, G20 toplantısından Rusya'yı eleştirmek için ayrılmadığını açıkladı.
Öte yandan, Fransa Maliye ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın G20 etkinliklerine katılmaması gerektiğini söylemişti.
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