Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan G20 ülkelerine: Rusya'ya yaptırımlar küresel ekonomi için risk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Rusya’yla ilişkileri normalleştirmek için yıkıcı politikasına son vermesi gerektiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise, tahliye için Azovstal Fabrikası yakınında oluşturulan insani koridorlarından hiç kimsenin yararlanmadığını, Kiev'in insani yardım operasyonunu sekteye uğrattığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağını inceleyeceklerini söyleyerek, Kiev'in kendi taslağını İstanbul'daki görüşmede ilettiğini ifade etti. Podolyak, Rus tarafının bu önerileri inceleyip kendi anlaşma taslağını sunduğunu kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında: