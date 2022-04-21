Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan G20 ülkelerine: Rusya'ya yaptırımlar küresel ekonomi için risk

Rusya'dan G20 ülkelerine 'ekonomik risk' uyarısı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, G20 ülkelerini uyararak, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, artan enerji ve tarım ürünleri fiyatları da dahil olmak üzere, küresel ekonomi için yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

Siluanov'un G20'de yaptığı konuşma sırasında, bazı üye ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları ile yetkilileri toplantıdan ayrılmıştı.

Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki, G20 toplantısından Rusya'yı eleştirmek için ayrılmadığını açıkladı.

Öte yandan, Fransa Maliye ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın G20 etkinliklerine katılmaması gerektiğini söylemişti.