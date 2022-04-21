https://tr.sputniknews.com/20220421/rusyanin-harekatiyla-abdnin-elini-kolunu-sallaya-sallaya-istedigini-yaptigi-duzen-sona-erdi-1055738064.html

‘Rusya’nın harekatıyla ABD’nin elini kolunu sallaya sallaya istediğini yaptığı düzen sona erdi’

‘Rusya’nın harekatıyla ABD’nin elini kolunu sallaya sallaya istediğini yaptığı düzen sona erdi’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz” ve “NATO'ya bağlı ülkelerin içinde savaş devam etsin arzusunda olanlar var”... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:15+0300

2022-04-21T13:15+0300

2022-04-21T13:15+0300

görüş

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turan salcı

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı özel operasyon dünyada birçok yeni gelişmeyi de beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin toplamı dünya politik gündeminde de köklü değişimlere işaret ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 19 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında bu dönemi “yeni bir soğuk savaş” olarak adlandırdı:‘NATO'ya bağlı ülkelerin içinde savaş devam etsin arzusunda olanlar var’Bakan Çavuşoğlu’nun dün akşam CNN Türk canlı yayınında yaptığı ‘NATO’ açıklaması da bugünkü sürecin kimler tarafından kışkırtıldığını özetliyor:‘Ukrayna’daki kışkırtma Batı planları çerçevesinde yapıldı’ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir ve yazar Hasan Bögün, Çavuşoğlu’nun bu açıklamaları üzerinden değerlendirmelerini Sputnik’e anlattı.Özdemir, “Uluslararası sistemi bugün en iyi tarif eden kavram büyük güç rekabetidir” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:‘Ukrayna deneme tahtasıydı’Küresel ölçekte ABD ile Çin arasında bir rekabet olacağına işaret eden Özdemir, “Kısa vadede stratejik taktiksel düzeyde Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerinin koparılıp tekrar ABD tarafından kontrol edilmesi şeklinde bir düzen oluşturuluyor. ABD’nin öncelikli amacı yeni soğuk savaşı küresel düzeye ulaştırmadan ilk önce Avrupa’yı Ukrayna üzerinden bir deneme tahtasına çevirmesi ve kendisine bağlaması oluyor. Bunun provasını Avrupa’da yapıyorlar daha sonra Asya-Pasifik olmak üzere yaygınlaştırma çabası olacak” diye de ekledi.‘Türkiye’nin baskılara mümkün olduğunca direnmesi gerekiyor’Bu dönemde Türkiye’ye yönelik Batı tarafından gelen baskılar artacağını ifade eden Özdemir, “Zaten yeni tarz bir soğuk savaştan bahsediyorsak büyük güçlerin Türkiye’yi yanına çekme çabaları olacaktır. Türkiye’nin milli çıkarları için büyük güçler arasında etkin tarafsızlığı bir doktrin olarak benimsemesi ve baskılara mümkün olduğunca direnmesi gerekiyor” dedi.‘Soğuk savaş değil sıcak savaşın içindeyiz’Yazar Hasan Bögün de “Aslında bir yönüyle bakarsanız soğuk savaş değil sıcak savaşın içindeyiz” değerlendirmesinde bulunarak şunları ekledi:‘Yalnızca Rusya değil onunda yanında Almanya ve Fransa da hedefte’Bögün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “NATO'ya bağlı ülkelerin içinde savaş devam etsin arzusunda olanlar var. Rusya daha zayıflasın diye” açıklamasının doğru olduğunu işaret ederek şunları söyledi:‘Rusya bu sorunları atlatacaktır’Bögün, “Rusya hem tarihi gelenekleri itibarıyla hem de kaynakları bakımından kendi kendine yeterli, Almanya gibi şanssız bir ülke değil, çok daha şanslı. Bu sorunları atlatacaktır. Rusya şu anda Çin ile bir mali işbirliği üzerinde çalışıyor. Bu sistemin içerisinde Hindistan, Brezilya gibi büyük ekonomiler de yer alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu Rusya’ya şu anda verdiği zararın ötesinde bir zarar vermez” ifadelerini de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220419/cavusoglu-yeni-bir-soguk-savasin-basladigini-goruyoruz-1055673597.html

https://tr.sputniknews.com/20220420/bakan-cavusoglu-turkiyede-duzenli-duzensiz-gocmen-sayisi-5-milyona-yakin-1055721249.html

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rusya, abd, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, türkiye, nato, volkan özdemir, turan salcı, mevlüt çavuşoğlu