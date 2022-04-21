https://tr.sputniknews.com/20220421/sandrasta-zafer-kazanan-cevreciler-burasi-bizim-hayatimiz-doga-bozulamaz-1055752443.html
Sandras'ta zafer kazanan çevreciler: Burası bizim hayatımız, doğa bozulamaz
Sandras'ta zafer kazanan çevreciler: Burası bizim hayatımız, doğa bozulamaz
Muğla'nın Sandras Dağı'nda maden işletmesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının durdurulmasının ardından mahkeme, çevreciler lehine karar verdi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T20:50+0300
2022-04-21T20:50+0300
2022-04-21T20:50+0300
akşam postasi
doğa
muğla
çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055752259_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69e357fb492703d7920d17b08f15bd2c.jpg
Sandras'ta zafer kazanan çevreciler: Burası bizim hayatımız, doğa bozulamaz
Sandras'ta zafer kazanan çevreciler: Burası bizim hayatımız, doğa bozulamaz
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı’nda maden faaliyetini sürdüren Efes Olivin Maden İşletmesi için daha önce verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını Muğla 3. İdare Mahkemesi çevreciler lehine bozdu. Sandras'ı Koruma Platformu üyesi Mehmet Ali Acet, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında “Yangın sonrası kara avcılığı bile yasaklanmışken doğayı katletmeye çalıştılar” dedi.Sandras Platformu üyesi Mehmet Ali Acet’in açıklamalarında satır başları şu şekilde:
doğa
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055752259_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_84038bb6be078828f5728572083c64b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
doğa, muğla, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu, yangın, аудио
Sandras'ta zafer kazanan çevreciler: Burası bizim hayatımız, doğa bozulamaz
Abone ol
Muğla'nın Sandras Dağı'nda maden işletmesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının durdurulmasının ardından mahkeme, çevreciler lehine karar verdi. Sandras'ı Koruma Platformu'ndan Acet, Dağın zirvesinde keşif yapıldı ve keşif sonucunda mahkeme bizi sevindiren bir karar verdi. Mahkeme, ‘ÇED gereklidir, doğa bozulamaz’ dedi.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı’nda maden faaliyetini sürdüren Efes Olivin Maden İşletmesi için daha önce verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını Muğla 3. İdare Mahkemesi çevreciler lehine bozdu. Sandras'ı Koruma Platformu üyesi Mehmet Ali Acet, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında “Yangın sonrası kara avcılığı bile yasaklanmışken doğayı katletmeye çalıştılar” dedi.
Sandras Platformu üyesi Mehmet Ali Acet’in açıklamalarında satır başları şu şekilde:
“Daha önceden ‘ÇED gerekli değildir’ diyerek bir karar verilmişti ama biz peşine bırakmadık ve dava açtık. Davanın neticesinde, Muğla 3. İdare mahkemesinden ‘ÇED gereklidir’ kararı alındı. 5 kişilik bilirkişi heyeti tayin edildi. Dağın zirvesinde keşif yapıldı ve keşif sonucunda mahkeme bizi sevindiren bir karar verdi. Mahkeme, ‘ÇED gereklidir, doğa bozulamaz’ dedi. Sandras dağı, 2295 metre yüksekliğinde büyük bir dağdır ve bu dağda biriken karlar bütün bu çevredeki ovaları suluyor ve bölgeye hayat veriyor. Köyceğiz gölü, İztuzu plajı ve dalyan plajını oluşturan bütün bu dağdaki suların ekosisteme verdiği faydalardandır. Bu bölgedeki bütün dağları parsel parsel çevirdiler. Maden ocaklarından dolayı artık açık alanımız kalmadı. Dağın zirvesinde tabiat koruma alanımız ve anıt ağaçlarımız var. Bu ağaçlar Amerika’nın keşfine tanıklık etmiş 1500-2000 bin yıllık anıt ağaçlardır. Dağlar bu ülkenin kültürüdür. Kimse kimseye haber vermeden her yıl Ağustos ayının son perşembesi o dağın zirvesine çıkar ve toplanılır. Bu dağlar bizim için çok önemli. Geçen yıl Ağustos ayında çıkan yangın felaketi bizi zaten mahvetti. Yangının üzerine bu maden tuzu biberi oldu. Yangın sonrası kara avcılığı bile yasaklanmışken doğayı katletmeye çalıştılar.”