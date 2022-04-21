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https://tr.sputniknews.com/20220421/selvi-erdoganin-ekonomi-konusundaki-yaklasimi-gercekci-1055730246.html
Selvi: Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi
Selvi: Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusundaki tavrının 'gerçekçi' olduğunu belirtti ve "Erdoğan’ın ekonomi konusundaki... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T09:46+0300
2022-04-21T09:46+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
abdulkadir selvi
geçim
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusundaki tavrının 'gerçekçi' olduğunun altını çizdi."Asıl sorun ekonomi. Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi" ifadelerini kullanan Selvi yazısınd şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220420/erdogan-calisma-bakaninin-dedigi-gibi-bin-100-lira-odenecek-1055705718.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, abdulkadir selvi, geçim

Selvi: Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi

09:46 21.04.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusundaki tavrının 'gerçekçi' olduğunu belirtti ve "Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi. Halk geçim sıkıntısı yaşarken, ona ekonomin ne kadar iyi olduğunu anlatmak gibi absürt bir duruma düşmüyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusundaki tavrının 'gerçekçi' olduğunun altını çizdi.
"Asıl sorun ekonomi. Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi" ifadelerini kullanan Selvi yazısınd şu şekilde devam etti:

"Halk geçim sıkıntısı yaşarken, ona ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatmak gibi absürt bir duruma düşmüyor. Çünkü Erdoğan gerçekçi bir insan. Sorunun varlığını inkâr etmiyor. Mazeret üretmiyor. Tam aksine, bu işi çözeceğiz diyor. Çünkü iktidar mazeret üretme yeri değil, çözüm merciidir. Erdoğan bunun farkında. MYK toplantısındaki konuşması da bunu ortaya koyuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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