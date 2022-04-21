Selvi: Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi

"Halk geçim sıkıntısı yaşarken, ona ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatmak gibi absürt bir duruma düşmüyor. Çünkü Erdoğan gerçekçi bir insan. Sorunun varlığını inkâr etmiyor. Mazeret üretmiyor. Tam aksine, bu işi çözeceğiz diyor. Çünkü iktidar mazeret üretme yeri değil, çözüm merciidir. Erdoğan bunun farkında. MYK toplantısındaki konuşması da bunu ortaya koyuyor."