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https://tr.sputniknews.com/20220421/siginmacilar-bulgar-polisince-darbedilip-turkiyeye-itildiklerini-iddia-etti-1055726358.html
Sığınmacılar, Bulgar polisince darbedilip Türkiye'ye itildiklerini iddia etti
Sığınmacılar, Bulgar polisince darbedilip Türkiye'ye itildiklerini iddia etti
Kırklareli'de, jandarma ekipleri tarafından yakalanan 13 sığınmacı, yasa dışı yollarla geçtikleri Bulgaristan'da polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T01:42+0300
2022-04-21T01:42+0300
türkiye
kırklareli
jandarma
sığınmacı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırında 13 sığınmacı yakaladı. Sığınmacılar ifadelerinde, Yunanistan üzerinden geçtikleri Bulgaristan'da polise yakalandıklarını ve üzerlerindeki değerli eşyaların alınıp, darbedilerek, zorla Türkiye'ye itildiklerini anlattı. 13 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirilip, işlemleri yapıldıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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kırklareli, jandarma, sığınmacı

Sığınmacılar, Bulgar polisince darbedilip Türkiye'ye itildiklerini iddia etti

01:42 21.04.2022
© DHAKırklareli'de, jandarma ekipleri tarafından yakalanan 13 sığınmacı, yasa dışı yollarla geçtikleri Bulgaristan'da polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini iddia etti.
Kırklareli'de, jandarma ekipleri tarafından yakalanan 13 sığınmacı, yasa dışı yollarla geçtikleri Bulgaristan'da polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Kırklareli'de, jandarma ekipleri tarafından yakalanan 13 sığınmacı, yasa dışı yollarla geçtikleri Bulgaristan'da polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini iddia etti.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırında 13 sığınmacı yakaladı.
Sığınmacılar ifadelerinde, Yunanistan üzerinden geçtikleri Bulgaristan'da polise yakalandıklarını ve üzerlerindeki değerli eşyaların alınıp, darbedilerek, zorla Türkiye'ye itildiklerini anlattı.
13 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirilip, işlemleri yapıldıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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