https://tr.sputniknews.com/20220421/sosyal-medyada-silahla-paylasim-yapan-pakistan-uyruklu-kisi-gozaltina-alindi-1055738756.html

Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişinin gözaltına altına alındığı açıklandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:21+0300

2022-04-21T13:21+0300

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gözaltı

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Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.DHA'nın haberine göre, polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

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pakistan, türkiye, gözaltı