https://tr.sputniknews.com/20220421/sosyal-medyada-silahla-paylasim-yapan-pakistan-uyruklu-kisi-gozaltina-alindi-1055738756.html
Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişinin gözaltına altına alındığı açıklandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:21+0300
2022-04-21T13:21+0300
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pakistan
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gözaltı
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Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.DHA'nın haberine göre, polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.
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pakistan, türkiye, gözaltı
Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
13:21 21.04.2022 (güncellendi: 13:23 21.04.2022) Abone ol
Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişinin gözaltına altına alındığı açıklandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı
Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.
Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.