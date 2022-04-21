Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220421/sosyal-medyada-silahla-paylasim-yapan-pakistan-uyruklu-kisi-gozaltina-alindi-1055738756.html
Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişinin gözaltına altına alındığı açıklandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:21+0300
2022-04-21T13:23+0300
türkiye
pakistan
türkiye
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg
Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.DHA'nın haberine göre, polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.
türkiye
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_97270558535edde4153b2680a01c745d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, türkiye, gözaltı

Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu kişi gözaltına alındı

13:21 21.04.2022 (güncellendi: 13:23 21.04.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan Uyruklu kişinin gözaltına altına alındığı açıklandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı
Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.
Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала