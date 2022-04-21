https://tr.sputniknews.com/20220421/soygu-mariupol-rusya-ile-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-kontrolunde-1055731750.html

Şoygu: Mariupol, Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin kontrolünde

Şoygu: Mariupol, Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin kontrolünde

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol’ün şu anda tümüyle Rusya, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin kontrolüne geçtiğini söyledi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T10:21+0300

2022-04-21T10:21+0300

2022-04-21T10:59+0300

sergey şoygu

ukrayna krizi

azov taburu

mariupol

rusya

ukrayna

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda konuşan Şoygu, “Mariupol Rus Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri tarafından Aşırı milliyetçi oluşumların kalıntıları Azovstal fabrikasının olduğu sanayi bölgesine sığındı” dedi.Şoygu, aşırı milliyetçilerin Mariupol’de güçlü bir müstahkem bölge oluşturduğunu, bu sayede kentin aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun başkenti haline geldiğini ifade etti.Şoygu’ya göre, düşman güçleri bölgeye ağır silahlar, tanklar, çoklu roketatar sistemleri, uzun menzilli topçu silahları ve Toçka-U füze kompleksleri yerleştirdi, bunların menzili Taganrog ve Rostov-na-Donu’ya uzanabiliyor.Kentin şu anda tamamen kurtarılmış olduğunu ve içerisinde barışçıl yaşamın kurulmakta olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı, “Azovstal’de saklananlara gelince, orada tamamen ve bütün çevre üzerinden engellenmiş durumdalar. Azovstal ile ilgili çalışmalarımızı tamamlamak için de yaklaşık 3-4 güne ihtiyacımız var” diye konuştu.Putin’den talimat: Saldırı değil, kuşatma yapın, tek bir sinek dahi Azovstal’den çıkamasınAncak Putin, fabrikaya saldırmayı uygun bulmayarak Rus subayları ve askerlerinin hayatlarının korunmasının düşünülmesi gerektiğini vurguladı ve Azovstal bölgesinin ‘tek bir sineğin dahi’ çıkamayacağı şekilde kuşatılması gerektiğini belirtti.“Bu sanayi bölgesini öyle bir kuşatın ki tek bir sinek dahi uçamasın” diyen Putin, Şoygu’ya ayrıca şimdiye kadar silah bırakmamış olanlara bir kez daha teslim olmalarının teklif edilmesi talimatı verdi.Putin, “Rusya onlara canlarının ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun biçimde muamele edileceğinin garantisini veriyor. Yaralı olanlara nitelikli tıbbi destek sağlanacak” ifadelerini kullandı.Şoygu da Mariupol’deki durumun sakin olduğunu, bunun düzenin yeniden tesis edilmesi, halkın geri dönebilmesi ve barışçıl yaşamın kurulmasına olanak verdiğini de sözlerine ekledi. Şoygu, “Mariupol’ün kurtarılması sırasında Rus ordusu ve DHC birlikleri sivillerin hayatlarının korunması için gerekli tüm tedbirleri aldı” dedi.Putin, kentin kurtarılması operasyonunda yer alan tüm askerleri kahraman olarak niteledi ve bu askerlerin ödüllendirilmesi ile ilgili teklif beklediğini kaydetti.‘Militanlar ve Ukrayna ordusu sivilleri canlı kalkan olarak kullandı’“Mariupol’deki Ukrayna ordusu ve milliyetçi taburlar diğer kentlerde olduğu gibi Mariupol’den çekilirken sivillerin arkasına sığındı” diyen Şoygu, çekilme sırasında insanların bodrumlardan çıkarılıp canlı kalkan olarak kullanıldığı dört vaka kaydettiklerini ekledi.Şoygu, Ukrayna ordusu ve militanların dört gün önce liman bölgesi kurtarıldığı sırada, kendilerini korumak için yüksek binalardan neredeyse herkesi sokaklara indirdiğini belirtti.‘Azovstal’den henüz kimse çıkmadı’Şoygu, “Son iki gündür, yine sizin talimatınızla saat 14.00-16.00 arasında ‘geçici ateşkes’ ilan ediyoruz, tüm askeri eylemler durduruluyor. Ayrıca Azovstal’de olabilecek sivillerin çıkışı için insani koridorlar oluşturuldu” dedi.Yaklaşık 90 otobüs ve 25 ambulansın hazır bulunduğunu belirten Şoygu, bölgede kameraların kurulduğunu, Azovstal’den kimsenin çıkmadığını söyledi. Rus bakan, “Ancak 100’den fazla sivil ayrılabildi. Bu iki günde tüm uluslararası kuruluşlarla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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sergey şoygu, azov taburu, mariupol, rusya, ukrayna, vladimir putin