https://tr.sputniknews.com/20220421/sut-ve-krema-ihracatinda-bakanliga-duzenleme-yetkisi-1055729433.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt ve krema ihracatında bakanlığa düzenleme yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt ve krema ihracatında bakanlığa düzenleme yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T08:14+0300

2022-04-21T08:14+0300

2022-04-21T08:15+0300

türkiye

süt

ihracat

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:

türkiye

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süt, ihracat, tarım ve orman bakanlığı