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https://tr.sputniknews.com/20220421/sut-ve-krema-ihracatinda-bakanliga-duzenleme-yetkisi-1055729433.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt ve krema ihracatında bakanlığa düzenleme yetkisi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt ve krema ihracatında bakanlığa düzenleme yetkisi
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T08:14+0300
2022-04-21T08:15+0300
türkiye
süt
ihracat
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:
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süt, ihracat, tarım ve orman bakanlığı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt ve krema ihracatında bakanlığa düzenleme yetkisi

08:14 21.04.2022 (güncellendi: 08:15 21.04.2022)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.
Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.
Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:
Patates
Domates
Kuru soğan
Kuru sarımsak
Hıyarlar, kornişonlar
Patlıcan
Fasulye
Sivri biber
Zeytinler
Adi fasulye
Kırmızı mercimek
Portakal
Mandarin
Limon
Karpuzlar
Elma
Zeytinyağı
Tavuk eti
Yumurta
Tereyağı
Süt ve krema
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