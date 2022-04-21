https://tr.sputniknews.com/20220421/tahrip-edilen-ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisi-onarildi-1055750028.html
Tahrip edilen Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı onarım sonrası görüntülendi
Tahrip edilen Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı onarım sonrası görüntülendi
Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı onarımın ardından görüntülendi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T18:59+0300
2022-04-21T18:59+0300
2022-04-21T19:00+0300
ayasofya camii
kapı
tahribat
türkiye
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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nda oluşan tahribat giderildi.Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamasının ardından Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü' nün açıklamasında Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğu belirtilmişti.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer almıştı:"Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır.Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır."
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ayasofya camii, kapı, tahribat
Tahrip edilen Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı onarım sonrası görüntülendi
18:59 21.04.2022 (güncellendi: 19:00 21.04.2022) Abone ol
Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı onarımın ardından görüntülendi.
İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nda oluşan tahribat giderildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamasının ardından Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü' nün açıklamasında Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğu belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer almıştı:
"Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır.
Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır."