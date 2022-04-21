https://tr.sputniknews.com/20220421/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-bugun-benim-de-elektrigim-kesildi-karanlikta-kaldik-1055744433.html

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na değinerek, kendi elektriğinin de kesildiğini açıkladı. Aybaş "Askıda elektrik... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T15:45+0300

2022-04-21T15:45+0300

2022-04-21T15:46+0300

ekonomi

türkiye

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

elektrik faturası

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayan Aybaş "Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık"Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Bugün benim de elektriğim kesildi. Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz. Karanlıkta kaldık" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html

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türkiye, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş, elektrik faturası, kemal kılıçdaroğlu