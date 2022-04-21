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https://tr.sputniknews.com/20220421/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-bugun-benim-de-elektrigim-kesildi-karanlikta-kaldik-1055744433.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na değinerek, kendi elektriğinin de kesildiğini açıkladı. Aybaş "Askıda elektrik... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T15:45+0300
2022-04-21T15:46+0300
ekonomi
türkiye
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
elektrik faturası
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayan Aybaş "Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık"Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Bugün benim de elektriğim kesildi. Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz. Karanlıkta kaldık" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html
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türkiye, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş, elektrik faturası, kemal kılıçdaroğlu

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık

15:45 21.04.2022 (güncellendi: 15:46 21.04.2022)
© AAElektrik sayacı
Elektrik sayacı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na değinerek, kendi elektriğinin de kesildiğini açıkladı. Aybaş "Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayan Aybaş "Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık"
Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Bugün benim de elektriğim kesildi. Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz. Karanlıkta kaldık" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat’ta bir video paylaşarak elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler
12:25
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