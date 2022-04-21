https://tr.sputniknews.com/20220421/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-bugun-benim-de-elektrigim-kesildi-karanlikta-kaldik-1055744433.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na değinerek, kendi elektriğinin de kesildiğini açıkladı. Aybaş "Askıda elektrik... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T15:45+0300
2022-04-21T15:45+0300
2022-04-21T15:46+0300
ekonomi
türkiye
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
elektrik faturası
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayan Aybaş "Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık"Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Bugün benim de elektriğim kesildi. Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz. Karanlıkta kaldık" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-esimden-az-once-haber-geldi-bugun-elektrigimizi-kesmisler-1055736069.html
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türkiye, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş, elektrik faturası, kemal kılıçdaroğlu
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık
15:45 21.04.2022 (güncellendi: 15:46 21.04.2022) Abone ol
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na değinerek, kendi elektriğinin de kesildiğini açıkladı. Aybaş "Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayan Aybaş "Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık"
Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Bugün benim de elektriğim kesildi. Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz. Karanlıkta kaldık" ifadesini kullandı.