https://tr.sputniknews.com/20220421/tekirdagda-24-tasinmaz-icin-acele-kamulastirma-karari-verildi-1055729945.html
Tekirdağ'da 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi
Tekirdağ'da 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi
Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1 ve 2 barajlarının yapımı amacıyla 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T09:25+0300
2022-04-21T09:25+0300
2022-04-21T09:25+0300
türkiye
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
tekirdağ
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi'nde 6, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 7, Oruçbeyli Mahallesi'nde 10 ve Karaçalı Mahallesi’nde 1 taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220407/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1055376798.html
türkiye
tekirdağ
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kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı, tekirdağ
Tekirdağ'da 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi
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Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1 ve 2 barajlarının yapımı amacıyla 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi'nde 6, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 7, Oruçbeyli Mahallesi'nde 10 ve Karaçalı Mahallesi’nde 1 taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.