Tekirdağ'da 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi

Buna göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi'nde 6, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 7, Oruçbeyli Mahallesi'nde 10 ve Karaçalı Mahallesi’nde 1 taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.