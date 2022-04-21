https://tr.sputniknews.com/20220421/telegram-kurucusu-durov-bae-vatandasligini-aldi-1055752304.html

‘Telegram kurucusu Durov, BAE vatandaşlığını aldı’

‘Telegram kurucusu Durov, BAE vatandaşlığını aldı’

Forbes dergisi, Telegram kurucusu Pavel Durov’un, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlığını aldığını belirtti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

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pavel durov

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Forbes, biri iş insanı Durov’a, diğeri Telegram’a yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, “Böylelikle Durov aynı anda Rusya, Karayipler'de bulunan Saint Kitts ve Nevis, Fransa ve BAE de olmak üzere dört ülkenin vatandaşı” ifadesini kullandı.Kaynaklardan biri, Durov’un BAE pasaportunu 2021 Şubat ayında aldığını söyledi. İş insanı, Fransa ve BAE pasaportlarını seyahat ve iş gezileri için kullanıyor. Durov, Saint Kitts ve Nevis pasaportunu sadece Rusya’dan göç ettikten sonra kısa bir süre kullanmıştı.Telegram’a yakın kaynak ise,“Pavel, Rusya’ya seyahat etmiyor ve 8 yıldır bu ülkede hiçbir varlığı yok. Telegram’ın Rusya’da ne bir ofisi ne de bir çalışanı var, Rusyalı kullanıcı oranı ise yüzde 8’i geçmiyor” dedi.Daha önce Durov’un, kendisi için ‘Rusya vatandaşı’ nitelendirilmesinin kullanılmamasını talep ettiği bildirilmişti. Birkaç iş insanı daha benzer talepte bulunmuştu.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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telegram, pavel durov, birleşik arap emirlikleri (bae)