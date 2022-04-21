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https://tr.sputniknews.com/20220421/tesladan-rekor-ilk-ceyrekte-karini-yuzde-255-artirdi-1055743377.html
Tesla'dan rekor: İlk çeyrekte karını yüzde 255 artırdı
Tesla'dan rekor: İlk çeyrekte karını yüzde 255 artırdı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3.7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Tesla’nın birinci çeyrek gelirleri geçen... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T15:12+0300
2022-04-21T15:18+0300
tesla
ekonomi
kar
rekor
elon musk
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla beklenenden iyi ilk çeyrek sonuçları açıkladı.Buna göre, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3.7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1.1 milyar dolar olmuştu.Tesla’nın birinci çeyrek gelirleri geçen yıla göre ikiye katlanarak 18.7 milyar dolara ulaştı. Busonuç, analist ortalama beklentisinin de 1 milyar dolar üzerinde gerçekleşti.Şirketin milyarder CEO’su Elon Musk arz sıkıntılarına rağmen yılın geri kalanı için hızlı üretimbüyümesi öngördü. “Şapkadan tavşan çıkarabiliriz” diyen Musk’a göre Tesla bu yıl 1.5 milyon araç üretme yolunda ve üçüncü, dördüncü çeyreklerde üretim hızla artabilir.Tesla 2021’de 936 bin araç teslim etmişti.Şirketten yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için ‘bir başka rekor çeyrek’ olduğu aktarıldı.Tedarik zinciri zorluklarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, çip kıtlığına ek olarak son Kovid-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığına dikkat çekilerek "Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu" ifadesi kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/tesladan-ucuncu-ceyrekte-rekor-kar-1050025918.html
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tesla, kar, rekor, elon musk

Tesla'dan rekor: İlk çeyrekte karını yüzde 255 artırdı

15:12 21.04.2022 (güncellendi: 15:18 21.04.2022)
© REUTERS / MATTHEW CHILDSTesla
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3.7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Tesla’nın birinci çeyrek gelirleri geçen yıla göre ikiye katlanarak 18.7 milyar dolara ulaştı. Bu sonuç, analist ortalama beklentisinin de 1 milyar dolar üzerinde gerçekleşti.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla beklenenden iyi ilk çeyrek sonuçları açıkladı.
Buna göre, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3.7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1.1 milyar dolar olmuştu.
Tesla’nın birinci çeyrek gelirleri geçen yıla göre ikiye katlanarak 18.7 milyar dolara ulaştı. Bu
sonuç, analist ortalama beklentisinin de 1 milyar dolar üzerinde gerçekleşti.
Şirketin milyarder CEO’su Elon Musk arz sıkıntılarına rağmen yılın geri kalanı için hızlı üretim
büyümesi öngördü. “Şapkadan tavşan çıkarabiliriz” diyen Musk’a göre Tesla bu yıl 1.5 milyon araç üretme yolunda ve üçüncü, dördüncü çeyreklerde üretim hızla artabilir.
Tesla 2021’de 936 bin araç teslim etmişti.
Şirketten yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için ‘bir başka rekor çeyrek’ olduğu aktarıldı.
Tedarik zinciri zorluklarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, çip kıtlığına ek olarak son Kovid-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.
Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığına dikkat çekilerek "Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu" ifadesi kullanıldı.
Visitor are seen at the booth of US electric carmaker Tesla Motors, during the press day of the Geneva Car Show on March 4, 2015 in Geneva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
EKONOMİ
Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar
21 Ekim 2021, 00:56
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