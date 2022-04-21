https://tr.sputniknews.com/20220421/tokatta-dinamit-gorunumlu-saat-panigi-temizlik-gorevlileri-fark-etti-polis-alarma-gecti-1055727051.html

Tokat'ta dinamit görünümlü saat paniği: Temizlik görevlileri fark etti, polis alarma geçti

Tokat'ta dinamit görünümlü saat paniği: Temizlik görevlileri fark etti, polis alarma geçti

Tokat’ta temizlik görevlileri tarafından fark edilen "dinamit" görünümlü saat polis ekiplerini alarma geçirdi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T03:43+0300

2022-04-21T03:43+0300

2022-04-21T03:43+0300

türkiye

türkiye

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bomba imha

bomba imha ekibi

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Behzat Bulvarında gece saatlerinde çöp toplayan Tokat Belediyesi temizlik görevlileri hafriyat çuvallarının arasında üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği fark etti. Temizlik işçilerinin polise haber vermesi üzerine ekipler alarma geçti. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları çevreden uzaklaştırırken, yol trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ekip özel kıyafetini giyerek müdahalede bulundu. Bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı düzeneğin alışveriş sitelerinde satılan "dinamit" görünümlü saat olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında “dinamit" görünümlü saatin yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenildi.

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türkiye, tokat, bomba imha, bomba imha ekibi