https://tr.sputniknews.com/20220421/tuketici-guven-endeksi-nisan-ayinda-yuzde-73-dustu-1055731402.html
Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü
Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T10:15+0300
2022-04-21T10:15+0300
2022-04-21T10:17+0300
ekonomi
ekonomi
tüketici güven endeksi
tüketici
tüketici
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043837820_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0633e1caabae4fd226a0149cb50b4778.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.Açıklanan bu rakamla birlikte tüketici güveni son 2 yılın en düşüğüne geriledi.
https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomist-fratzscher-almanlar-5-10-yil--yuksek-fiyatlar-ve-enflasyona-katlanmak-zorunda-kalacak-1055681281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043837820_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_dbeb6911b9b9d923cdcab0679caa105c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekonomi, tüketici güven endeksi, tüketici, tüketici, zam
Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü
10:15 21.04.2022 (güncellendi: 10:17 21.04.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67.3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.
Açıklanan bu rakamla birlikte tüketici güveni son 2 yılın en düşüğüne geriledi.