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https://tr.sputniknews.com/20220421/tuketici-guven-endeksi-nisan-ayinda-yuzde-73-dustu-1055731402.html
Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü
Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-21T10:17+0300
ekonomi
ekonomi
tüketici güven endeksi
tüketici
tüketici
zam
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.Açıklanan bu rakamla birlikte tüketici güveni son 2 yılın en düşüğüne geriledi.
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ekonomi, tüketici güven endeksi, tüketici, tüketici, zam

Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü

10:15 21.04.2022 (güncellendi: 10:17 21.04.2022)
© DHAAlışveriş - market
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67.3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.
Açıklanan bu rakamla birlikte tüketici güveni son 2 yılın en düşüğüne geriledi.
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