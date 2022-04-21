https://tr.sputniknews.com/20220421/tuketici-guven-endeksi-nisan-ayinda-yuzde-73-dustu-1055731402.html

Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü

Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T10:15+0300

2022-04-21T10:15+0300

2022-04-21T10:17+0300

ekonomi

ekonomi

tüketici güven endeksi

tüketici

tüketici

zam

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.3 oranında azaldı; Mart ayında 72.5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.Açıklanan bu rakamla birlikte tüketici güveni son 2 yılın en düşüğüne geriledi.

https://tr.sputniknews.com/20220419/ekonomist-fratzscher-almanlar-5-10-yil--yuksek-fiyatlar-ve-enflasyona-katlanmak-zorunda-kalacak-1055681281.html

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ekonomi, tüketici güven endeksi, tüketici, tüketici, zam