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Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı: Sınır dışı edilecek
Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı: Sınır dışı edilecek
İstanbul'da Türk Lirası’nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T15:49+0300
2022-04-21T15:54+0300
türk lirası
türkiye
sınır dışı
yabancı uyruklu
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İstanbul'da Türk Lirası’nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak’ suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kadinlarin-uygunsuz-videolarini-paylasan-pakistan-uyruklu-bir-kisi-sinir-disi-edildi-1055732424.html
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türk lirası, sınır dışı, yabancı uyruklu

Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı: Sınır dışı edilecek

15:49 21.04.2022 (güncellendi: 15:54 21.04.2022)
© DHATürk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu
Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© DHA
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İstanbul'da Türk Lirası’nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul'da Türk Lirası’nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak’ suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
TÜRKİYE
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
10:49
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