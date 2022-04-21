https://tr.sputniknews.com/20220421/turk-lirasi-ile-dalga-gecen-yabanci-uyruklu-yakalandi-sinir-disi-edilecek-1055744628.html

Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı: Sınır dışı edilecek

Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı: Sınır dışı edilecek

İstanbul'da Türk Lirası’nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T15:49+0300

2022-04-21T15:49+0300

2022-04-21T15:54+0300

türk lirası

türkiye

sınır dışı

yabancı uyruklu

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İstanbul'da Türk Lirası’nı aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak’ suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/kadinlarin-uygunsuz-videolarini-paylasan-pakistan-uyruklu-bir-kisi-sinir-disi-edildi-1055732424.html

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türk lirası, sınır dışı, yabancı uyruklu