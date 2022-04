Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon verildi

https://tr.sputniknews.com/20220421/venedik-bienalinde-turkiye-pavyonunun-acilisi-dolayisiyla-resepsiyon-verildi-1055724133.html

Venedik Bienali'nin 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde, Türkiye Pavyonu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon verildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

Bienalde, Türkiye Pavyonu'nun düzenleyicilerinden İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Venedik'teki Metropole Hotel'de verilen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.Resepsiyonda bir konuşma yapan Bakan Ersoy, Türkiye Pavyonu'nun yer almasında emeği ve desteği olan iş, kültür ve sanat dünyasına teşekkür etti.Türkiye Pavyonu'nda eseri sergilenen Füsun Onur'un, "Evvel Zaman İçinde…" çalışmasının insan kaynaklı sorunlara dışarıdan ne kadar farklı bakabildiğini gösterdiğini dile getiren Ersoy, "Yarım asrı geride bırakan muazzam bir sanat tecrübesi ve sergilenen yapıta harcanan iki yıllık fikri ve fiili emek, bunun teminatıdır. Sayın Onur bugün aramızda değil ama kapsamlı monografisi sergiyi çok farklı bir noktaya ve değere taşımayı başarıyor. Sayın Füsun Onur'u, hem bu yeni sergisi hem de istisnai sanat hayatı dolayısıyla kutluyorum." diye konuştu.Venedik Bienali'nin gerçekleşmesinden ve ev sahipliklerinden ötürü İtalyan mevkidaşı Dario Franceschini ile yetkililere teşekkür eden Bakan Ersoy, "Türkiye olarak Venedik Bienali'ne ilk katılımımızın üzerinden 31 yıl geçti. Uzun bir kültür-sanat yolculuğunda; her defasında heyecanla, gururla adım adım ilerlenerek bugünlere gelindi. Çok fazla insanın emeği, desteği oldu. Dışişleri Bakanlığımızın, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve SAHA Derneği'nin şahsında 1991'den bugüne Türkiye'nin katılımını mümkün kılan herkese ve her bir sanatçımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık olarak bu yolculukta, en başından itibaren yer almış olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı da İKSV olarak kuruluşlarının 50. yıllarını kutladıklarını belirterek amaçlarının, İstanbul'u dünyanın önde gelen kültür sanat başkentlerinden biri yapmak olduğunu söyledi.Eczacıbaşı, bunun için çalıştıklarını, bu kapsamda sanatçıları desteklediklerini, Türkiye'nin özellikle dışarıda çağdaş kültür sanat üretimlerine destek verdiklerini anlattı.Eczacıbaşı, Türkiye Pavyonu'nda "Evvel zaman içinde…" isimli eseri sergilenen sanatçı Füsun Onur'un, kendine has minimalist tarzıyla yaşamayı ve hayatta kalmayı anlattığını belirterek "Umarım, ziyaretçiler bu güçlü hikaye anlatımından keyif alırlar." dedi.Serginin küratörü Bige Örer de Türkiye Pavyonu'nun hayata geçmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederken sanatçı Füsun Onur ile çalışmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.

