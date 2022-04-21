https://tr.sputniknews.com/20220421/whatsapp-instagrama-benzeyecek-uyelik-modeline-geciyor-1055732933.html

WhatsApp, Instagram'a benzeyecek: Üyelik modeline geçiyor

WhatsApp, Instagram'a benzeyecek: Üyelik modeline geçiyor

Yakında kullanıma sunulması planlanan 'topluluklar' altyapısıyla birlikte, popüler sohbet ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bir dizi yeni özellik eklenecek... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T11:21+0300

2022-04-21T11:21+0300

2022-04-21T11:21+0300

yaşam

whatsapp

üyelik

instagram

abonelik

mesajlaşma

uygulama

özellik

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Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'a bir dizi yenilik geldi. Uygulama, yeni bir üyelik modeline geçiyor.WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. Uygulamada bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp, seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.NTV'nin WABetaInfo'dan derlediği habere göre, yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.Platform, uzun zamandır testlerini yaptığı 'topluluklar' altyapısını görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.Emoji ile yanıtInstagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün olacak. Yakında kullanıma sunulacak olan 'topluluklar' altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz.Masaüstü versiyonuna da uçtan uca şifreleme geliyorWhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.Kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220131/google-whatsapp-yedeklemelerini-200-mb-ile-sinirlamayi-planliyor-1053317365.html

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whatsapp, üyelik, instagram, abonelik, mesajlaşma, uygulama, özellik