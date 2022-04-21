https://tr.sputniknews.com/20220421/wimbledon-rus-ve-belaruslu-teniscilerin-turnuvalara-katilimini-yasakladi-1055730592.html
WTA ve ATP'den Rus ve Belaruslu tenisçilerin turnuvalara katılımını yasak konulmasına tepki
WTA ve ATP'den Rus ve Belaruslu tenisçilerin turnuvalara katılımını yasak konulmasına tepki
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rus sporcuların turnualara katılımına yasak... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T09:53+0300
2022-04-21T09:53+0300
2022-04-21T09:58+0300
spor
tenis
wimbledon
kadınlar tenis birliği (wta)
profesyonel tenisçiler birliği (atp)
novak djokovic
yasak
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle yaptırıma ve ayrımcılığa maruz bırakılanlar arasında Rus tenis oyuncuları da katıldı.Wimbledon'un Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvalara katılmına yasak getirmesinin ardından WTA ve ATP'den yapılan açıklamada, hamle 'haksız' ve 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirildi.Wimbledon'u yöneten All England Lawn Tennis Club (AELTC) ise, 'Rusya'nın küresel etkisini mümkün olan en güçlü yollarla sınırlamak' üzere hareket ettiğini söyledi.AELTC'den yapılan açıklamada, "Böylesi haksız ve benzeri görülmemiş askeri saldırganlık koşullarında, Rus rejiminin Rus veya Belaruslu oyuncuların katılımından herhangi bir menfaat elde etmesi kabul edilemez" denildi.Djokovic'den tepki: 'Çılgınlık'Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic ise, savaştn yana olmadığını ancak sporculara yasak koymanın adil olmadığını söyledi.Belgrad'daki Sırbistan Açık'ta konuşan Djokovic, "Savaşı her zaman kınayacağım, kendim savaşın çocuklarından biri olarak savaşı asla desteklemeyeceğim" ifadelerini kullandı.Ünlü sporcu, "Ne kadar duygusal travma bıraktığını biliyorum. Sırbistan'da 1999'da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Balkanlarda yakın tarihte birçok savaşa şahit olduk Ancak Wimbledon'ın kararını destekleyemem, bunun çılgınca olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların, tenisçilerin, sporcuların bununla hiçbir ilgisi yok. Siyaset spora müdahale ettiğinde sonuç iyi olmaz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220313/naomi-osaka-rus-raket-kudermetovaya-2-0-yenilerek-indian-wells-turnuvasina-veda-etti-1054681981.html
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tenis, wimbledon, kadınlar tenis birliği (wta), profesyonel tenisçiler birliği (atp), novak djokovic, yasak
WTA ve ATP'den Rus ve Belaruslu tenisçilerin turnuvalara katılımını yasak konulmasına tepki
09:53 21.04.2022 (güncellendi: 09:58 21.04.2022) Abone ol
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rus sporcuların turnualara katılımına yasak getirilmesine tepki gösterdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle yaptırıma ve ayrımcılığa maruz bırakılanlar arasında Rus tenis oyuncuları da katıldı.
Wimbledon'un Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvalara katılmına yasak getirmesinin ardından WTA ve ATP'den yapılan açıklamada, hamle 'haksız' ve 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirildi.
Wimbledon'u yöneten All England Lawn Tennis Club (AELTC) ise, 'Rusya'nın küresel etkisini mümkün olan en güçlü yollarla sınırlamak' üzere hareket ettiğini söyledi.
AELTC'den yapılan açıklamada, "Böylesi haksız ve benzeri görülmemiş askeri saldırganlık koşullarında, Rus rejiminin Rus veya Belaruslu oyuncuların katılımından herhangi bir menfaat elde etmesi kabul edilemez" denildi.
Djokovic'den tepki: 'Çılgınlık'
Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic ise, savaştn yana olmadığını ancak sporculara yasak koymanın adil olmadığını söyledi.
Belgrad'daki Sırbistan Açık'ta konuşan Djokovic, "Savaşı her zaman kınayacağım, kendim savaşın çocuklarından biri olarak savaşı asla desteklemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Ünlü sporcu, "Ne kadar duygusal travma bıraktığını biliyorum. Sırbistan'da 1999'da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Balkanlarda yakın tarihte birçok savaşa şahit olduk Ancak Wimbledon'ın kararını destekleyemem, bunun çılgınca olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların, tenisçilerin, sporcuların bununla hiçbir ilgisi yok. Siyaset spora müdahale ettiğinde sonuç iyi olmaz" dedi.