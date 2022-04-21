Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220421/yunanistanda-asgari-ucrete-50-euro-zam--1055747181.html
Yunanistan'da asgari ücrete yılın ikinci zammı
Yunanistan'da asgari ücrete yılın ikinci zammı
Yunanistan'da asgari ücrete 2022 yılı içerisinde ikinci zam yapıldı. Başbakan Miçotakis, asgari ücretin 663 euro'dan 713 euro'ya yükseltildiğini duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T17:06+0300
2022-04-21T17:18+0300
dünya
yunanistan
asgari ücret
zam
euro
artış
hükümet
kiryakos miçotakis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0dfdf76d2dd910e2d0fc857e3a2a9411.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonda yayınlanan konuşmasında, 2021'den bu yana asgari ücrette yüzde 9.7'lik bir artış olduğunu söyledi. Miçotakis, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete 50 euro'luk bir zam yapıldığını açıkladı. Bu, yıl içerisinde Ocak ayından sonra asgari ücrete gelen ikinci zam oldu. Son rakamlara göre asgari ücret, ülke genelinde 663 euro'dan 713 euro'ya yükseldi.Yunan Başbakan, "Asgari ücretteki artış, herkes için büyüme yolunda bir adım. Bu büyüme, en başından beri sözümüzdü. Bizim politikamızın amacı da bu. Bugün bunu başarmak adına önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.“Her gün şehirlerde ve mahallelerde işçilerle, özellikle de asgari ücretle çalışan gençlerle karşılaşıyorum” diyen Miçotakis, “Herkesin yüzünde gördüğüm ortak endişe, uluslararası enerji krizinin ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enflasyon" ifadelerini kullandı. Sendikalardan genel grev kararıYunan sendikaları, yükselen fiyatları protesto etmek için Nisan ayı başlarında genel greve gitti.Kamu ve özel sektör sendikaları ADEDY ve GSEE, enerji ile gıda ve ekmek kalemlerindeki zamlara karşı harekete geçerek toplumun acilen korunmasını ve asgari ücretin yükseltilmesini talep etti.ADEDY'den "Elektrik, petrol, gaz, ekmek ve her türlü kamu malında büyük artışların, holdinglerin kar oranlarını etkilemeyecek şekilde devam etmesini kabul etmeyeceğiz" açıklaması yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/yunanistan-yaz-turizm-sezonu-icin-koronavirus-kisitlamalarini-kaldirdi-1055527481.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_98:0:1181:812_1920x0_80_0_0_fa6c9525429e71c2d3a7d842e7a46b7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, asgari ücret, zam, euro, artış, hükümet, kiryakos miçotakis

Yunanistan'da asgari ücrete yılın ikinci zammı

17:06 21.04.2022 (güncellendi: 17:18 21.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Yunanistan'da asgari ücrete 2022 yılı içerisinde ikinci zam yapıldı. Başbakan Miçotakis, asgari ücretin 663 euro'dan 713 euro'ya yükseltildiğini duyurdu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonda yayınlanan konuşmasında, 2021'den bu yana asgari ücrette yüzde 9.7'lik bir artış olduğunu söyledi.
Miçotakis, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete 50 euro'luk bir zam yapıldığını açıkladı.
Bu, yıl içerisinde Ocak ayından sonra asgari ücrete gelen ikinci zam oldu. Son rakamlara göre asgari ücret, ülke genelinde 663 euro'dan 713 euro'ya yükseldi.
Yunan Başbakan, "Asgari ücretteki artış, herkes için büyüme yolunda bir adım. Bu büyüme, en başından beri sözümüzdü. Bizim politikamızın amacı da bu. Bugün bunu başarmak adına önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.
“Her gün şehirlerde ve mahallelerde işçilerle, özellikle de asgari ücretle çalışan gençlerle karşılaşıyorum” diyen Miçotakis, “Herkesin yüzünde gördüğüm ortak endişe, uluslararası enerji krizinin ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enflasyon" ifadelerini kullandı.

Sendikalardan genel grev kararı

Yunan sendikaları, yükselen fiyatları protesto etmek için Nisan ayı başlarında genel greve gitti.
Kamu ve özel sektör sendikaları ADEDY ve GSEE, enerji ile gıda ve ekmek kalemlerindeki zamlara karşı harekete geçerek toplumun acilen korunmasını ve asgari ücretin yükseltilmesini talep etti.
ADEDY'den "Elektrik, petrol, gaz, ekmek ve her türlü kamu malında büyük artışların, holdinglerin kar oranlarını etkilemeyecek şekilde devam etmesini kabul etmeyeceğiz" açıklaması yapıldı.
Yunanistan - Sahil - Tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
DÜNYA
Yunanistan, yaz turizm sezonu için koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı
13 Nisan, 14:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала