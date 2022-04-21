https://tr.sputniknews.com/20220421/yunanistanda-asgari-ucrete-50-euro-zam--1055747181.html

Yunanistan'da asgari ücrete yılın ikinci zammı

Yunanistan'da asgari ücrete yılın ikinci zammı

Yunanistan'da asgari ücrete 2022 yılı içerisinde ikinci zam yapıldı. Başbakan Miçotakis, asgari ücretin 663 euro'dan 713 euro'ya yükseltildiğini duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T17:06+0300

2022-04-21T17:06+0300

2022-04-21T17:18+0300

dünya

yunanistan

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artış

hükümet

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonda yayınlanan konuşmasında, 2021'den bu yana asgari ücrette yüzde 9.7'lik bir artış olduğunu söyledi. Miçotakis, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete 50 euro'luk bir zam yapıldığını açıkladı. Bu, yıl içerisinde Ocak ayından sonra asgari ücrete gelen ikinci zam oldu. Son rakamlara göre asgari ücret, ülke genelinde 663 euro'dan 713 euro'ya yükseldi.Yunan Başbakan, "Asgari ücretteki artış, herkes için büyüme yolunda bir adım. Bu büyüme, en başından beri sözümüzdü. Bizim politikamızın amacı da bu. Bugün bunu başarmak adına önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.“Her gün şehirlerde ve mahallelerde işçilerle, özellikle de asgari ücretle çalışan gençlerle karşılaşıyorum” diyen Miçotakis, “Herkesin yüzünde gördüğüm ortak endişe, uluslararası enerji krizinin ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enflasyon" ifadelerini kullandı. Sendikalardan genel grev kararıYunan sendikaları, yükselen fiyatları protesto etmek için Nisan ayı başlarında genel greve gitti.Kamu ve özel sektör sendikaları ADEDY ve GSEE, enerji ile gıda ve ekmek kalemlerindeki zamlara karşı harekete geçerek toplumun acilen korunmasını ve asgari ücretin yükseltilmesini talep etti.ADEDY'den "Elektrik, petrol, gaz, ekmek ve her türlü kamu malında büyük artışların, holdinglerin kar oranlarını etkilemeyecek şekilde devam etmesini kabul etmeyeceğiz" açıklaması yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220413/yunanistan-yaz-turizm-sezonu-icin-koronavirus-kisitlamalarini-kaldirdi-1055527481.html

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yunanistan, asgari ücret, zam, euro, artış, hükümet, kiryakos miçotakis